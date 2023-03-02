花蓮走向國際！徐榛蔚攜好物前進日本　參加東京國際食品展

▲花蓮縣長徐榛蔚（左四）將率隊參加東京國際食品展，行銷花蓮有機農特產品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

台灣農產進軍國際！全球前三大專業食品展—東京國際食品展正式登場，為開拓台灣農產品國際消費市場，花蓮縣長徐榛蔚帶著花蓮好物與農友一同參展，從3月7日至3月10日，在日本東京Tokyo Big Sight 場館盛大舉行，以實體標準攤位參展，將優質農產品實地展現給各國消費者，大力協助農民團體邁向國際。

縣長徐榛蔚表示，受新冠疫情影響，全球市場生態及消費模式產生巨大變化，網購等消費管道也較過往更為重要，但實體通路仍是產品銷售及推廣能見度的重要管道，在全球各國迎向疫情解封的時刻，花蓮縣藉由參與亞洲規模最大的東京國際食品展，協助在地農產品走向國際，進而全方位拓展銷售通路，為國內產業創造高經濟市場。

▲特別將花蓮有機農產，有機山苦瓜產品、有機米麵條、有機醬油帶到日本參展。

近年來各縣市積極推動農產品加工，國際知名度大為提升，據統計2021年台灣農產品外銷56.7億美元。花蓮做為台灣有機首都，本次參展農特產品，特別將縣內有機農產，有機山苦瓜產品、有機米麵條、有機醬油，帶到日本，同時為讓觀展民眾感受花蓮的自然純淨，也將透過旦茶六十與鰹魚鬆，將花蓮的山海風味帶到日本東京食品展現場。

讓花蓮走向國際，世界走進花蓮，是花蓮縣政府的重要政策方向之一，在近年的努力下，逐漸看見成果。