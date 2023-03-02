房貸補貼「雙門檻」難申請？　林右昌：北市30％符合、雙北外60%

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

內政委員會2日開會討論國定假日草案，內政部長林右昌、多位人事總處官員列席報告，而民進黨立委黃世杰質詢時，詢問租屋補助相關額度。對此，內政部長林右昌表示，雙北之外符合總價金條件者有60%以上符合700萬元貸款門檻，北市確實房價較高，但依據實價登錄資料，也有30%交易件數符合850萬元門檻。

林右昌表示，這次政府優先照顧租屋族，將租屋族範圍擴大、補貼申請程序簡化，讓租屋族真正得到政府支持，有些人雖然有房子，但屬於中低收入戶以上的中低薪族群，過去3年疫情期間，因為生活條件以及利息負擔增加，他們是容受彈性最低的群體。

內政部房貸補貼，設定年收入新台幣120萬以下，台北市貸款金額不超過850萬元、其他縣市700萬元以內的民眾。林右昌指出，家戶所得120萬是取平均值，若夫妻收入各有60萬，以13.5個月計算，月薪約4.4萬元，在所得中位數是50至60分，屬於中等薪資稍高一點的水平，這是把標準畫在這邊的原因。

而貸款門檻引起不少討論，林右昌表示，相關方案討論時有很多意見，包含總價不能訂得太高，這項政策不只針對今年，而是針對過去10年若有購屋、有房貸，所得收入在一定條件之內的群體。

林右昌解釋，根據統計，雙北之外符合總價金條件者有60%以上，北市確實房價較高，但依據實價登錄資料，也有30%交易件數是符合850萬以內的房屋類型，但最重要的還是前面的120萬年收入。