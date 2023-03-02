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快訊／宜蘭縣19:25發生規模4.1地震　最大震度4級

快訊／宜蘭縣19:25發生規模4.1地震　最大震度4級

 ▲宜蘭縣2日晚間7時25分發生規模4.1地震。（圖／氣象局）

記者鄒鎮宇／綜合報導

宜蘭2日晚間7時25分發生規模4.1地震，震央位於宜蘭縣政府南南東方23.6公里、位於宜蘭縣南澳鄉，深度10.6公里，最大震度4級。

各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：南澳
3級：武塔、蘇澳、牛鬥
2級：澳花、內城、宜蘭市、南山、冬山
1級：大同、頭城
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：和平
2級：太魯閣、西寶
1級：秀林、花蓮市、銅門
● 新北市地區最大震度1級
1級：雙溪、三貂角、新店、五分山、新北市
● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光
● 台中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基
● 南投縣地區最大震度1級
1級：合歡山
● 新竹縣地區最大震度1級

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地震發生後，許多網友紛紛在PTT留言，「宜蘭有感」、「羅東有感」、「新北有感」、「蘇澳，X的像砲彈炸到」、「中壢小震」、「台北微有感」、「很像被踹一腳的感覺」。

此外，氣象局觀測紀錄顯示，2日台東縣近海漁下午3時01分發生規模3.9地震，地震深度19.1公里，最大震度2級；花蓮縣瑞穗鄉晚間6時40分發生規模3.5地震，地震深度9.1公里，最大震度3級

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