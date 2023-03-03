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快訊／宜蘭0：48規模4.9極淺層地震　北台灣有感搖晃

▲▼宜蘭4.9地震。（圖／中央氣象局）

▲宜蘭發生規模4.9極淺層地震，搖醒不少人。（圖／中央氣象局）

記者柯沛辰／宜蘭報導

宜蘭縣南澳3日凌晨0點48分發生規模4.9地震，深度僅10.8公里，最大震度在宜蘭縣武塔4級。事實上，宜蘭南澳在前一晚7點52分也發生規模4.1地震，震央位置相當接近，深度也僅10.6公里，兩震相隔約5小時。

中央氣象局指出，宜蘭縣南澳0時48分發生規模4.9地震，震央位在宜蘭縣政府南南東方23.3公里。

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各地震度部分，宜蘭縣武塔4級、花蓮縣和平3級、宜蘭市3級、新北市2級、桃園市三光2級、台中市梨山2級、新竹縣關西2級、南投縣合歡山2級、台北市1級、基隆市1級、苗栗縣1級、新竹市1級、竹北市1級、雲林縣1級、嘉義縣1級、台東縣1級。

▼宜蘭縣南澳5小時發生2起極淺層地震，震央幾乎同一位置。（圖／中央氣象局）

▲▼宜蘭4.9地震。（圖／中央氣象局）

許多宜蘭人紛紛留言，「地震好大力的搖晃，像炸彈爆炸一瞬間的感覺」、「下午跟剛才震這麼大，手機警報都沒響...」、「所以是地震？我才卡在電梯裡？」、「瞬間抖一下很大很大力，腳底發麻瞬間灌到頭頂」、「睡著了被晃醒」。

還有其他縣市的網友說，「新北市也晃很大，我躺在床上嚇到了」、「基隆超晃」、「蘆洲大概3-4秒，窗戶微震動一下」、「超級搖的」、「中壢14樓微晃」、「房子嗡嗡作響，怕」、「樹林區有感」。

 
ET快訊
快訊／宜蘭00：48規模4.9極淺層地震　最大震度4級
快訊／00:48發生有感地震　台北深夜明顯有感

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