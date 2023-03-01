土耳其總統「否決」總統大選延期　5／14照常投票

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）否決將大選延期。（圖／路透）



文／中央社

土耳其日前遭遇強震，但土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天否決將大選延期，表示選舉將照舊於5月14日舉行。

法新社報導，艾爾段在首都安卡拉的國會告訴執政黨議員，「（土耳其）人民將在5月14日做必要的事」。

土耳其國會及總統選舉原本定於6月18日登場，但艾爾段先前表示要提前至5月14日舉行。艾爾段若勝選，將能讓他的伊斯蘭主義政府持續掌權直到2028年。

然而，土耳其爆發釀成4萬5000多人罹難的強震後，曾有人質疑大選是否能如期進行。

路透社報導，強震發生後，曾有人猜測大選可能延後至今年稍後舉行，又或是回歸至先前計劃的6月18日。

強震發生前，由於近年來土耳其通貨膨脹狂飆、貨幣里拉狂貶重創生活水準，造成艾爾段支持度暴跌。不過，近幾個月部分民調顯示他的支持度稍稍回升。

面對近代史上死傷最慘重的地震災情，艾爾段政府的應對處置遭受一連串批評，但他今天仍替政府辯護，稱當局被捲入了這場地震風暴。

他搭配政府救災的影像資料發表演說，表示「我們將建造更好的建築物，取代那些倒塌建物。我們會贏得民心，會在人民面前展開全新的未來」。