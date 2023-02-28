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土耳其足球場下「泰迪熊雨」！　球迷怒吼政府下台

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其大地震導致許多災民與孤兒，日前舉行的足球賽在比賽中暫停，球迷們將大量的泰迪熊和其他玩偶丟進場中，彷彿下起「泰迪熊雨」，這些填充玩偶都將捐給需要的災民，同時，許多認為政府救災不力的球迷也怒吼「下台」。 

▲土耳其足球球迷捐出泰迪熊，同時怒罵政府救災不力。（圖／路透）

▲球員忙著撿填充玩偶。（圖／路透）

土耳其足球隊貝西克塔什（Beşiktaş）26日對上安塔莉亞隊（Antalyaspor），比賽進行至4分17秒時暫停，因為土耳其、敘利亞6日的規模7.8地震，爆發時間正是清晨4時17分。

球迷帶來各種填充玩偶，在暫停時間同時將玩偶丟到場中，綠色草皮的球場頓時落下形形色色的「玩偶雨」，兩隊球員們也鼓掌幫忙集中玩偶，這些玩偶最終都將送進災民及兒童手裡。

▲▼土耳其足球球迷捐出泰迪熊，同時怒罵政府救災不力。（圖／路透）

▲▼土耳其足球球迷捐出泰迪熊，同時怒罵政府救災不力。（圖／路透）

▲▼土耳其足球球迷捐出泰迪熊，同時怒罵政府救災不力。（圖／路透）

土、敘強震已超過5萬人死亡，部分貝西克塔什球迷也齊聲高喊「政府下台」。災區情況慘重，不少人等不到政府搜救和輸送運資，災後處理的情況緩慢也讓部分區域罹難者遺體的惡臭蔓延，都引發許多土耳其人不滿。

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