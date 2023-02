土耳其規模5.6地震1死逾百傷　「大樓整棟崩塌」煙塵炸出

▲馬拉蒂亞省27日發生規模5.6地震。圖為建築物倒塌後飄出的煙塵。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

土耳其百年毀滅性強震3周後,該國東南部27日發生規模5.6地震,造成1人死亡、110人受傷,地震衝擊力道使原本已受損的部分建築物坍塌,至少29棟房屋倒下。

Several buildings have collapsed and dozens of people have been left injured after another powerful earthquake struck the city of Malatya in the south of Turkey.



