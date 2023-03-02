慧燈中學國際教育成果優　3學生成功申請多所國外知名大學

▲慧燈中學黃振語等3名學生，以優秀的學業表現，成功申請多所國外知名大學。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

繼日前學測成績揭曉，4科最高級分59分，50級分以上13人，43級分以上49人，慧燈學生成績斐然，而慧燈中學長年來致力雙語教育，近年來更積極幫助學生開拓視野、立足國際，學生在外籍教師的指導下，3名學生以優秀的學業表現，成功申請多所國外知名大學。

慧燈中學校長游文聰表示，高三忠班3名學生申請國外大學，分別是黃振語獲錄取美國3所著名大學：印第安納大學(Indiana University)、聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)，以及普渡大學(Purdue University)等等在美排名百大的知名大學，並獲得印第安納大學2萬美元的獎學金；

另外，蔡孟學學生參加「美國大學入學能力測驗」(SAT)，獲得1510分的高分（滿分1600），預期將錄取哈佛大學、耶魯大學等長春藤名校；另一名學生是蔡承諺，獲錄取英國曼徹斯特大學(Manchester University)；展現出慧燈國際教育的優質成果。

此外，蔡孟學在特殊選才方面也呈現出亮眼的成績，錄取了國立中央大學物理系、國立中山大學物理系量子科技組、國立宜蘭大學電機系，以及慈濟大學醫學資訊學系。如此璀璨的國內外升學績效，顯現慧燈中學長年來辦學的用心，值得各界的肯定。