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蔥油餅永久停業改回已打烊「負評全沒了」　闆娘搓掉100被炎上

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭一間蔥油餅店的老闆娘遭客人指控不老實，店家的Google評論一度被狂刷1星負評。雖然業者女兒出面道歉，但還是無法平息風波，Google上的營業狀態也在1日改成「永久停業」，負評則通通被刪除，只留下一周前的評論。不過，2日一早店家Google上的營業狀態又改回已打烊，開始營業時間為上午11點。

▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

▲老闆娘收錢時的「搓錢舉動」引起爭議。（圖／翻攝自Dcard）

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事件起因是一名網友在2月27日於網路論壇「Dcard」發文，聲稱和家人到宜蘭旅遊時，在某蔥油餅店買了220元的蔥油餅，媽媽拿出3張百鈔付錢，老闆娘找了80元後說「少1張」，家人回覆「掉在地上」，老闆娘則堅稱沒有，之後表姊拿出錄影畫面，老闆娘仍堅持沒有，直到在攤車下的櫃子找到百鈔才道歉並退還。

▲▼「搓掉百元」炎上老闆娘⋯蔥油餅店被罵到歇業？網曝：攤車已撤走。（圖／翻攝自臉書）

▲網友表示，店家的攤車似乎已經搬走了。（圖／翻攝自謝矅州臉書）

事情在網路上傳開，掀起網友正反意見熱議，有人留言撻伐店家，「一看就是慣犯了」、「看起來很熟練」、「這店家也太沒道德，這樣騙錢」；也有人緩頰道，「沒必要這樣逼人，不要去買就好了，為什麼要這樣公審人家」、「留一條生路給他們吧」。店家的Google評論也遭到網友狂刷1星負評，雖然業者女兒出面道歉表明是誤會，但仍然無法平息眾怒。

蔥油餅永久停業「負評全沒了」　老闆娘搓掉100被炎上（圖／翻攝自Dcard、Google）

▲最新評論為1周前。（圖／翻攝自Google，下同。）

老闆娘疑似搓掉鈔票的事件延燒數日，店家似乎不堪眾人指責，Google上的營業狀態已在1日改成「永久停業」，負評也通通被刪除，最新評論為1周前，評價也回升到3.9顆星。還有網友親自前往攤位確認，發現店家的攤車好像已經悄悄搬走了。

有部分網友質疑，店家營業狀態改變可能是遭到有心人士惡搞。但根據Google規定，營業狀態只有店家擁有者可以變更，2日一早店家Google上的營業狀態則又改回已打烊，開始營業時間為上午11點。

蔥油餅永久停業「負評全沒了」　老闆娘搓掉100被炎上（圖／翻攝自Google、臉書）

▲店家又將永久停業改為已打烊。

還有眼尖網友發現店家疑似成立臉書粉專，最新一篇文章的內容提到，他們已經在當地深耕多年，深受鄉親跟觀光客喜愛，「我們意識到以往我們在經營社群平台方面的不足，因此開設專頁是希望透過這篇文章來解釋一些消費過程中的誤解。我們發現，網上有很多被過度剪輯的影片，它們可能被有意地歪曲和誇大，可能是由同行業的競爭者進行的攻擊。我們希望強調的是，這只是單一的消費者誤會，並不代表我們整個店鋪的經營品質。優質的蔥油餅依舊不變，歡迎舊雨新知再度光臨。」

▼店家疑似成立臉書粉專並發文澄清。（圖／翻攝自臉書）

蔥油餅永久停業「負評全沒了」　老闆娘搓掉100被炎上（圖／翻攝自Google、臉書）

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