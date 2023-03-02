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社會 社會焦點 保障人權

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

記者陳俊宏／綜合報導

宜蘭礁溪一間蔥油餅店老闆娘遭指控，將客人支付的3張100元鈔搓掉一張，再向客人多收100元，事件延燒多日未營業，Google地圖上的營業狀態也一度變成「永久停業」。對此，警方未接獲民眾報案，但提醒若店家企圖使消費者多支出費用，獲取不當利益，則非屬單純民事糾紛，可能涉嫌《刑法》詐欺罪。

《東森新媒體ETtoday》1日前往該間蔥油餅店，發現大門深鎖，撥打店家電話也關機沒有回應。隔壁手搖飲店的員工指出，平常跟他們相處感覺挺老實的，人都還不錯，經過都會點頭打招呼，事情發生後就關店沒開了；經營的是一對老夫妻，小孩很少來幫忙，主要就是兩人在營業，開店相當久。

▲▼宜蘭蔥多餅魔術師。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼宜蘭蔥油餅店老闆娘搓掉百元鈔事件後，至今皆關門。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼宜蘭蔥多餅魔術師。（圖／記者邱中岳攝）

而店家在Google地圖上的營業狀態，1日被發現變成「永久停業」，後來有網友到攤位現場確認，發現店家的攤車疑似已經搬走；不過，今天（2日）Google地圖上又恢復「正常營業」。

警方在事發後未接獲報案，宜蘭礁溪分局偵查隊副隊長蔡承晏表示，若店家企圖使消費者多支出費用，獲取不當利益，則非屬單純民事糾紛，可能涉嫌《刑法》詐欺罪。

消保官則指出，民眾如果遇到類似狀況，都可以向消保官反映。宜蘭縣政府消保官王雅琳說，刑事詐欺罪比較重，如果消費者認為店家涉犯，最好要有證據，才能循刑事部分追溯。

▼蔥油餅店老闆娘「收300、掉100」的過程，全被消費者拍下。（圖／翻攝《Dcard》）

▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

回顧整起事件，一名女網友27日在《Dcard》控訴，買蔥油餅一共220元，家人拿3張百元鈔付錢，但老闆娘接下錢後說「少一張100」，「表姐先看到說掉了，然後店家說沒有啊，再誘導我們看地板，發現一直找不到錢。」

原PO說，家人只好再補一張百鈔，後來又在攤販的櫃子下看到那張百鈔，「老闆還很抱歉地跟我們說對不起」。但原PO事後看當下影片，認為店家「手法太純熟，不太像不小心的」，希望能好好做生意，別這樣偷吃步。

業者女兒在事發隔天發文道歉，稱爸媽已賣了10年的蔥油餅，如果有投機的行為，絕對無法在地經營如此之久；媽媽也相當自責在製作餐點時，疏於確認收下的鈔票數目，才造成誤會。

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