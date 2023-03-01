宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者…下次遊礁溪改吃別家

記者劉人豪／綜合報導

一名女網友日前在Dcard分享影片指控，宜蘭蔥油餅店老闆娘在收了錢後用有如魔術師的手法，用大拇指撥掉其中一張鈔票要她補錢，影片曝光後店主女兒道歉還原經過，表示日後會謹慎面對每一個步驟。對此，該名女網友今(1日)向《ETtoday新聞雲》表示，看過闆娘女兒的道歉文，「畢竟最後沒有損失，只是希望不要有其他受害者了。」

發文的女網友表示，會發文爆料的用意是讓大家出遊不要被騙，闆娘女兒的道歉文她有看過，「我們是沒關係，畢竟最後沒有損失，只是希望不要有其他受害者了。」

至於之後到宜蘭礁溪遊玩，會不會再去該間蔥油餅店光顧？女網友說可能會改去嘗試其他家，「畢竟宜蘭那麼大，美食吃不完。」

▲宜蘭蔥油餅店老闆娘搓掉百元鈔事件後，至今皆關門。（圖／記者邱中岳攝）

這起風波發生在2月27日，女網友在Dcard發文表示，家人總共拿3張百元鈔付錢，但老闆娘接過後說「少一張100」，家人回應說掉了，老闆娘看了地板堅稱沒有，家人只好再補1張百鈔，後來又在攤販的櫃子下看到那張百鈔，老闆娘才道歉，認為老闆娘「手法太純熟，不太像不小心的」。

蔥油餅店主的女兒28日發文道歉，稱爸媽已經賣了10年的蔥油餅，如果有投機的行為，絕對無法在地經營如此之久，媽媽也相當自責在製作餐點時，疏於確認收下的鈔票數目，才造成誤會。

▲蔥油餅店老闆娘的動作惹議。（圖／翻攝自DCARD）

《ETtoday新聞雲》今前往宜蘭重返現場，店家並未開門營業，撥打營業電話也沒接，附近店家表示，蔥油餅店已經2天沒營業了，應該是事情鬧大後休息避風頭。