妻拒行房「丟6000嗆去買春」　老公奔出門神展開！全場讚：好男人

▲老婆不願意行房，直接丟6000元要老公去買春。（示意圖／翻攝自Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

當性事淪為一灘死水，該如何解救？一名網友透露，同事多次向老婆求歡不成，氣得說要買春，結果老婆大方丟出6000元，此舉更讓同事氣炸了。不過，同事拿走6000元後，並沒有約砲洩慾，反而買了好幾箱炸物請晚班同事吃宵夜，爆笑神展開的故事曝光後，引來女網友大讚「這好男人好同事去哪找啊？」

一名網友在臉書《匿名公社》分享同事的奇葩經歷，幾年前某天，同事突然打來公司，表示要請大家請宵夜，不久後果真抱來幾箱保麗龍箱子，裡面裝滿香噴噴又涮嘴的鹽酥雞，大家也吃得不亦樂乎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於同事突然豪請客，讓原PO直覺不對勁，便詢問背後原因，結果真相神展開。同事無奈地說，與老婆很久沒行房了，他內心慾火實在忍不住，一直壓著老婆要交歡，但老婆就是不肯給，氣得他威脅「不給的話，就要去外面花錢解決！」

▲同事拿600元買炸物給同事吃。（示意圖／ETtoday資料照）



聞言，老婆二話不說秒丟6000元給他，當下讓同事腦袋一片空白。原PO也笑虧，「那你就去花錢解決呀！」結果同事只是打嘴砲而已，說這一生只願意跟老婆激戰，話鋒一轉，同事也氣不過老婆丟6000元之舉，靈機一動只好全拿去買炸物。

文章曝光後，一票網友大讚，「這老婆也人太好，這老公也敢拿啊」、「好專情的餒」、「好男人」、「老婆懂喔，丟6000塊～不好也不壞，難道...」「3000元就有了，另外3000元買鹹酥雞」、「老婆：你叫雞了嗎？老公：叫了，鹹酥雞」、「這種好男人還有嗎?介紹一個來吧」、「這好男人好同事去哪找啊」、「記得買飲料，別只買鹽酥雞啊」。原PO也哭笑不得回應，「飲料是我去買的」。

▼網友驚呆了。（圖／翻攝匿名公社）

