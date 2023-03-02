祈福卡「注音寫錯」秒變流行語　逾萬人笑翻：全家ㄎ一ㄤ起來

▲祈福卡上用注音寫著「ㄓㄨˋ全家人ㄐㄧㄢˋㄐㄧㄢˋㄎ一ㄤ」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



實習記者林郁婷／綜合報導

祈福卡是乘載著人們的願望。一名女網友就分享祈福卡上有趣的內容，只見卡上寫著「ㄓㄨˋ全家人ㄐㄧㄢˋㄐㄧㄢˋㄎ一ㄤ」，還配上愛心和可愛插圖，不過由於把「康」的注音寫錯了，且還少寫一個字，反而變成了另一種意思，讓逾萬人都會心一笑。

原PO在臉書社團路上觀察學院以「一帆轟順」發文，並曬出一張照片，只見祈福卡上寫有國字和注音，推測應該是小朋友寫的，原本想祈求家人健康，沒想到寫成「ㄓㄨˋ全家人ㄐㄧㄢˋㄐㄧㄢˋㄎ一ㄤ」，少了一個康，連注音也錯了，寫成了ㄎ一ㄤ，本來暖心的祝福語，順間變成搞笑句。

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「ㄎ一ㄤ」在現代用語中是個流行語，形容人傻傻呆呆、搞不清楚狀況，根據「梗圖倉庫」解釋，ㄎㄧㄤ是「狀聲詞，頭被金屬敲到所發出的聲音，後泛指神智不清的樣子。類似「無厘頭」，但較偏向負面與戲謔的意思。」

超有哏的照片，馬上吸引逾萬人按讚，網友看完都直接笑翻，「漸漸ㄎ一ㄤ，不要馬上ㄎ一ㄤ」、「全家一起ㄎ一ㄤ的感覺蠻快樂的」、「哈哈哈，後勁有點強」、「學到新的祝賀詞，謝謝這位小盆油」、「全家ㄎㄧㄤ起來XD」、「好可愛」、「感覺有變成年度關鍵字的潛力」。

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