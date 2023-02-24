早餐店單身老闆徵友！貼廣告「願意老少配、謝絕男性」...網狐疑

▲早餐店的廣告告示相當吸睛，竟成了老闆的「徵友廣告」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

圖文／CTWANT

有網友發現一間位於新北市汐止區的早餐店，在櫃檯前方貼出手寫廣告，賣的竟然是老闆自己，並表示「若是妳剛好幸運看到這則廣告，不介意老少配」，更表示一起打拚早餐店優先，更寫出仲介勿擾與謝絕男性，幽默感十足。

一位網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，一間汐止的早餐店櫃台前貼出一張廣告，上面寫出老闆目前單身，由於忙於事業沒時間交友，「若你剛好幸運看到這則廣告，不介意老少配，看對眼請給我認識你的機會」，並表示肯一起打拚經營早餐店優先錄取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆也寫出「自售」要求仲介勿擾，並稱「謝絕男性」。照片曝光後短時間就獲得近8千人按讚、近千人留言討論，網友紛紛留言「到底要找工人還是太太？」、「一起打拚早餐店我看很難」、「不介意老少配，那我80幾歲的姨婆可能有機會了」、「看來很多男性詢問」、「要找工人要說」。也有網友歪樓發現看板由右至左唸，竟有其他意思「從右邊讀過去是另一個世界」、「我從右邊開始讀，竟然是通順的」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 男性想提升睪固酮濃度「喝可樂」就可以 老鼠實驗結果太驚人：連睪丸都變更大顆

▸ 曾參與黑鷹失事搶救！新北超人氣搜救犬光榮退役 想接牠回家來此報名

▸ 名模男友涉「88會館」地下匯兌27億 林秉文等18人起訴通緝中