北捷出口見「神秘雨傘」亮燈　貼心用途曝！台北人驚：現在才知道

▲台北捷運為通勤族重要交通工具之一。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北捷運方便又快速，是不少人出門的首選，最近有網友發現，北捷有項設施超貼心，在捷運台北101／世貿站1號的手扶梯旁，居然有「雨傘標誌」的指示燈，能讓遊客知道外面是否在下雨，不少網友大讚方便，也有人驚呼「每天搭捷運的我，現在才知道這東西」。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，貼出一張捷運內照片，手扶梯旁有個雨傘標誌的指示燈，用來提醒遊客外面是否正在下雨，「捷運台北101／世貿站1號出口有下雨指示燈，亮燈表示外面現在有下雨，未亮燈表示沒下雨」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

超貼心的設計獲得網友大讚，「是台北101／世貿站員工的創意發想」、「目的是為了避免擠在地面出口屋簷下才拿雨傘，讓大家在地下先準備好拿在手上」、「很貼心欸，可以避免上面的手扶梯口塞車」、「公司的停車場有下雨和太陽的，有這種提示真的很棒」、「基隆可能要亮整年喔」、「好酷喔，第一次看到」。

▲出口手扶提旁有「雨傘標誌」的指示燈。（圖／翻攝自FB／路上觀察學院）

同樣的設計其實百貨公司也有，有些百貨會播放特定的音樂，告知櫃姐外面正在下雨，若有客人購買商品時，可以詢問是否要「防雨」的包裝，或是在紙袋外多包一層塑膠袋，避免客人購買的商品淋濕。

留言中就有網友指出，「很多賣場停車場也都有LED告示戶外是否有下雨，並提醒用路人小心行駛，有些百貨公司好像也會有音樂廣播，讓服務人員得知晴雨狀況以提醒顧客」。