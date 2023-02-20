太子爺貼窗「狂盯情趣用品店」　他急喊：不是玩具店！在地人解答

▲太子爺在情趣店前逗留。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

網搜小組／周亭瑋報導

高雄一名網友日前在岡山某間情趣用品店前，目睹獵奇的畫面，有位裝扮成太子爺的廟會人士，駐足於店門前，貼窗狂盯著裡面。對此，一票網友笑回，原來是在挑選法器，同時也釣出在地人解答。

網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，驚呼「太子爺您先等等啊！這不是那種玩具店啦！」只見除了一台開路鼓車停在情趣精品店前，「太子爺」更貼著大片玻璃，似乎正看向店內。

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這一幕掀起熱烈討論，網友們不禁笑回，「大人的玩具」、「地方的太子爺」、「太子爺真懂玩」、「太子爺進入青春期」、「太子爺要登大人」、「這張實在太好笑了」。

▲不少在地人揭內幕。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

然而，不少在地鄉親、知情人不以為然，直言「這團還在？」「做美甲的時候，有遇過這種藝陣跑去店家跟美甲師要錢，聽說這種上面連是哪間廟都沒寫出來的，很多根本都沒真的請神，就只是看店家會不會想討個吉利給錢」、「他這個就過去跳幾下，說是祝福完成，要你意思意思給紅包」、「就假藉名義騙吃拐幹而已」、「以前家裡有開店常遇到這種，非常討厭」、「以前市場常遇到類似這種的，都說要蓋廟」、「這種團真正的實現了，你不尷尬...尷尬就是別人的最佳寫照」、「上次在楠梓看到他們」。