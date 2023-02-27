苗栗神捕捉「灌籃高手大咖」網瘋朝聖　內行見1細節笑：菜的很

▲網友在球場驚見「櫻木花道」。（圖／Wang Wei授權引用）

網搜小組／周亭瑋報導

日本動畫《灌籃高手》是無數人心中的不敗經典，時隔25年登上大螢幕更席捲票房。一名網友今早就在苗栗福星山籃球場上，捕捉到「櫻木花道」的身影，而大票粉絲也湧入朝聖，紛紛笑說「求正面」、「別怕！他只是個門外漢」。

網友Wang Wei在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，並幽默表示「一早就來這樣大咖的，我只想好好打球。」從照片中可見，一名男子頭染大紅色，並穿著櫻木花道的10號球衣，神還原讓他眼睛一亮，立刻拍照分享。

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Wang Wei向《ETtoday新聞雲》記者透露，當時並沒有看到「櫻木花道」打球的英姿；另外，對方有帶一個小幫手，在拍照後人就離開了，逗留時間不長。

對此，網友們洗版笑回，「流川楓呢？」「湘北的不安定因素，只是個門外漢...不用怕」、「跟他戰三分球」、「我就問...老爹咧」、「等等就五犯畢業了，沒關係」、「欸大家都好懂笑死」。

▲從髮型來看，這時期的櫻木還很菜。（圖／Wang Wei授權引用）

另外，不少動漫迷觀察入微，不禁直呼「沒關係的，看他頭髮...這時期只會搶籃板」、「這個時期他應該穿AJ6」、「別忘了，這時期的他還會在對手頭頂灌籃，灌在天靈蓋的那種」、「他沒剃平頭前還不用那麼怕」、「他只會搶籃板，投籃不行」、「他還沒剃平頭啦，不用擔心」、「鞋子不對啊」、「別怕！這時期的櫻木很菜的」、「應該要光頭才對，他那時期是穿AJ6」。