超商店員廁所怒貼公告！網見「3行字」笑翻敲碗：照片呢

▲超商廁所公告上的3行字讓人笑翻。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



實習記者林郁婷／綜合報導

全台超商大都有提供廁所供民眾使用，不過有些人就是會「把方便當隨便」，讓店員十分頭痛。一名網友近日到某超商上廁所時，看到牆壁上貼著告示，提醒民眾不要丟垃圾到小便斗，沒想到竟有民眾在上面「補充3行字」，意外引來熱議。

一名網友在「路上觀察學院」PO出一張照片，表示「來全家上個廁所，被這個笑到」。從照片中可見，有張粉紅色紙貼在牆壁上，內容寫著「各位大小帥哥們～請幫幫忙，小便斗只提供尿尿使用，請勿再將其他雜物丟到小便斗，會堵住不通，感謝您的配合。」不過仔細一看，空白處還有另外3名民眾補充的3行字，「店員太正了吧！！」、「可以+LINE嗎？」、「可以加老爸的」。

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▲民眾補充的3行字。（圖／翻攝自路上觀察學院）

貼文一出立即引發熱議，吸引逾1500人關注，不少網友都好奇店員到底多漂亮，紛紛在留言區敲碗「店員照片呢」、「所以我說那個店員照片呢？」、「發文不附圖，此風不可長」；還有網友笑說「老爸也可以，擒賊先擒王」、「加老爸的也是機會」、「先從她爸入手會比較容易」、「反正全家就是你家，都加也沒差」。

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