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解決高教危機！前教長建議：恢復科技與教育小組定期聚會

▲▼台大前校長陳維昭與教育部前部長黃榮村。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大前校長陳維昭（右）與教育部前部長黃榮村（左）參與論壇，黃榮村建議恢復科技與教育小組定期聚會制度。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣高等教育近來問題不斷，包括少子化引發私校經營危機，台大前校長陳維昭今（25日）更直言，台灣高教最要命的是缺乏穩定一貫的教育政策與明確目標，前教育部長黃榮村則建議，過去科技與教育小組定期聚會的制度應該再恢復，讓中研院長、一流大學校長、行政院副院長、政務委員、教育部長、國科會主委、經濟部長等人，在上述平台上討論並促成未來重要方案，解決目前迫切的高教問題。

面對台灣高教危機，台大校友會董事長陳維昭邀集前教育部長黃榮村及比較教育學會共同舉辦「2023高教改革論壇」，將以系列演講及對談建立起一個意見公開交流平台，希望為國家提升國際競爭力貢獻一份心力，今天下午首先由黃榮村與陳維昭參與首場論壇，主題「三十年一覺高教夢？」。

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▲▼教育部前部長、現任考試院長黃榮村。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部前部長黃榮村建議，科技與教育小組定期聚會的制度應再恢復。（圖／記者許敏溶攝）

陳維昭首先表示，台灣高教隱藏危機，其中最要命的是缺乏穩定一貫的教育政策與明確目標，易受非教育因素影響，尤其是民粹主義，而且教育主管更動頻繁，自己校長任內，竟然面對7任教育部長，教育主管每以個人想法作為國家政策，也使得教育政策不連貫。

黃榮村則建議，過去科技與教育小組定期聚會的制度應該再恢復，他說，以前行政院、中研院、大學、教育部、國科會、經濟部之間分工整合，曾透過平台有效運作，現在則是日趨沒落，而為了提升國家總體學術及國家競爭力，應該恢復過去制度，讓中研院長、一流大學校長（每次兩位並輪流）、行政院副院長、政務委員、教育部長、國科會主委、經濟部長等人，在上述平台上討論並促成未來重要方案，解決目前迫切的高教問題。

目前每年定期舉辦的大校校長會議，黃榮村表示，以前大學校長會議期間，群賢畢至，研議未來高教發展藍圖路徑圖，政府部門賣力配合演出，研提國家型計畫，匯聚成流，但現在流於形式，應該在大學校長會議中發動，由國家舉辦全國高教發展會議，制訂高教藍圖，規劃高教發展的大戰略與高教路徑圖，讓一流大學有更大彈性，讓產業界多介入人才培育政策，藉由分工整合，將高教推向更高的高度。

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