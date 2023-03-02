台中嬤推嬰兒車過馬路　13輛汽機車都不讓！警方說開不了單

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區1日傍晚6點多，1名阿嬤推著嬰兒車要過馬路，當時雖是綠燈，但陸續有13輛綠燈左轉的汽機車，沒有1輛停下來禮讓阿嬤先過，阿嬤擔心危險，最後只好退回路口，有網友發現後po上網，引發不少熱議，直呼真是行人地獄大里版。警方表示，檢舉交通違規必須有3項條件，po文者具名、po在警方官網，以及違規車牌清晰，針對此案，雖然對於阿嬤安危深表同情，但依法開不了單。

▲▼台中1名阿嬤推著嬰兒車要過馬路，卻連續有13輛汽機車都不禮讓，有如行人地獄大里版。（圖／民眾提供，下同）

有民眾po上一段看了令人捏把冷汗的行人地獄影片，1名阿嬤推著上面坐有嬰兒的推車，在仁化路、成功二路口要過馬路，但左轉的汽車和機車卻是1輛接1輛從阿嬤面前經過，沒人停下來禮讓，細數共有6輛機車、7輛汽車，阿嬤時進時退，最後還是退回到號誌燈下，等待下一個綠燈。

警方表示，po文者是po在民間群組，並非向警方檢舉，或許用意只是要引起社會關注，加上po者並未具名，而且當時天色昏暗，雖然看出車輛明顯違規，但看不清車牌，無法開單告發，如果上述條件符合，可依「道路交通管理處罰條例」第44條第二項規定，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上、3600元以下罰鍰。

警方強調，日後會加強在重要路口或是經常發生違規的地點，加強定點巡邏，維護行人之用路安全。