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全動法用在「非常時期」　行政院：緊急管制只發生在動員時期

▲▼行政院代理發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院代理發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國防部日前預告修正《全民防衛動員準備法》，其內容提及戰時媒體管制、校園動員方案等，引發外界討論。對此，行政院代理發言人羅秉成2日主持院會後記者會回應，全動法是「非常時期法治的一部分」，戰爭時期、天災地變都是，「這些緊急措施與管制手段都只會發生在動員時期」，準備好方案、一旦進入緊急命令狀態後，法治部分才會有用。

針對《全民動員法》引發的討論，羅秉成坦言，確實有必要強化論述，在這次全動法修法過程，各界提出很多意見，「台灣民主社會下，在法案預告期間本來就是徵詢意見，還沒有定案、也沒有時間表」，在各方意見進來後，國防部有所掌握，行政院也促請國防部與相關部會要關注各方意見。

羅秉成說，還是要請國人了解，全民動員法的修法，「是非常時期法治的一部分」，比如災害防救法，發生天災地變一定是非常時期。全動法所講的「非常時期」，戰爭時期當然是，但全動法由總統下的緊急命令也不一定只有戰爭，像921大地震這種天災地變也是用緊急命令來做。

「緊急命令本身的內容外，要有其他法治的配套，這叫做緊急狀態的法治。」羅秉成舉例，在SARS之後傳染病防治法有修改，經歷新冠肺炎後傳染病防治法衛福部也要調修，這就是經歷了各種事件的考驗後，在緊急狀態怎麼做法制上完備是重要的。

「全動法這次修法目的是立於國家安全的考量，因為全動法現行規定就有準備時期、實施時期2面向。」羅秉成說明，全動法比較偏重在準備時期的準備作為方案，現在就有列舉8種動員方案，檢視一下實施動員的部分規範太少，相較於災防法、傳染病防治法落後，在法制上就要更完備，「如何準備、如何實施等，這2塊都應該有完整配套，站在這樣完備法治、保護國家安全的角度考慮去做」。

羅秉成指出，加上準備動員階段，現在的規定有些不合時宜，比如現在只有8種方案，「難道動員就只有這8種方案、沒有其他方案嗎？」，所以經過檢視後，比如金融動員不在內、資通訊動員不在內，時代發展到現在，這2項在災變乃至戰爭時候也很重要。

羅秉成說，如何掌握這些可動員的資源，準備階段就是一但發生災變後，如何集大家力量去度過難關，這部分在準備階段就要有所掌握，這就是各種準備動員方案的精神之所在。

羅秉成強調，「這些緊急措施與管制手段都只會發生在動員時期」，是準備好方案，一旦開關一打開進入緊急命令狀態後，法治部分才會有用，否則到時候緊急命令一下達，總是要有其他不同法治配套來做，這點要請國人體認到國家處境；還有，整個緊急法治的完備上，這體系在全動法上是有需要調整的地方。

羅秉成說，國防部在這議題上是應該跟社會多做溝通，一開始在說明上，預告期對社會的溝通說明要再更加強，這部分促請國防部跟相關部會要持續跨部會合作。而行政院有一定的角色，有「全動會報」，站在這樣立場上，不一定要到修法完成才做改革，院長也特別指示在全動會報機制下，相關不切合實際或不合時宜部分，也都該有所調整。

「絕對不會說像有些人講的會動員學生上戰場，其實很容易就知道是假訊息。」羅秉成說，扭曲是不好的，這是可以理性討論的議題，但卻扭曲成把學生推上戰場、製造戰爭恐懼，都沒有必要，這樣的動員法治在其他民主法治國家都有，這就是平時有準備、非常時期就有備無患，要有居安思危態度，戰爭、災變都一樣，「完備法治是政府態度，但溝通、說明等，確實都是善意提醒跟建議，需要審慎評估」。

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