馬斯克轉發「疫情源頭」言論　環球時報氣炸：你這是砸中國的鍋嗎

He did it via a pass-through organization (EcoHealth) — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023

記者林彥臣／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）日前在推特上轉發一篇文章，指美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）曾資助武漢實驗室的功能增益研究，現在美國聯邦調查局（FBI）和能源部都得出結論，病毒起源於武漢實驗室，質疑這是否意味著佛奇資助了COVID-19的開發。《環球時報》就對此發文怒嗆，「你這是在砸中國的鍋嗎？」

《環球時報》在微信公眾號上發文表示，這兩天，美國政壇又鬧出了一件荒唐事，眼見用所謂的「間諜氣球」事件抹黑中國不成，美國的那些敵視中國的政治勢力，又重新炒作起了新冠病毒是中國武漢病毒所洩漏的謠言。

▲馬斯克在推特轉發疫情源頭文章，引發《環球時報》不滿。（圖／路透）



《環球時報》痛批，只不過，這次他們的做法已經超出了正常人類可以理解的範疇，因為他們為了栽贓中國的科學家，居然魔幻到了讓美國的能源部這麼一個負責能源問題的政府機關，去搞起了對新冠病毒的溯源「定罪」。

▲《環球時報》發文怒嗆馬斯克，「你這是在砸中國的鍋嗎？」（圖／翻攝自環球時報微信公眾號）



《環球時報》認為，儘管就連美國的科學家和病毒學家，都非常鄙視他們的政客這種政治干涉乃至扭曲科學的做法，可在美國《華爾街日報》以及一眾美國的右翼反智媒體和反華媒體的炒作下，以及在控制著美國國會，迫切希望通過攻擊中國賺取支持度和眼球的美國共和黨右翼保守派的煽動下，此事目前正持續在美國的輿論場發酵。

《環球時報》最後強調，「甚至於，就連美國知名電動汽車品牌特斯拉的老闆馬斯克，如今也跟著攪合了進來。」