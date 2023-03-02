黃國昌挺檢方起訴台南正副議長　「支持嚴辦橫跨藍綠的無恥政客」

▲前立委黃國昌。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，歷經近3個月調查，認邱莉莉、林志展等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，偵查終結，提起公訴。對此，前立委黃國昌2日表示，支持檢方嚴厲究辦這些橫跨藍綠的無恥政客，也呼籲邱莉莉、林志展二人，展現基本的廉恥，知所進退，別讓台南市議會繼續範罩在黑金的陰影之下！

台南地檢署2日對台南市議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨中執委郭再欽等人，正式提起公訴。檢方認定邱莉莉、郭再欽、林志展三人所組成之犯罪集團，形成共同犯意聯絡，對台南市議員採取先「賄選」、後「恐嚇」之不法手段，以影響市議員在正副議長之投票。

邱莉莉、郭再欽、林志展三人觸犯之罪名包括：《公職人員選舉罷免法》第100條第1項之行求賄選罪、第100條第2項之期約賄選罪，以及《刑法》第142條第2項、第1項之以強暴脅迫或其他非法方法妨害投票自由未遂罪。

在起訴書中，檢方揭露了郭再欽等人綿密之惡質行賄手法。以對國民黨議員李鎮國而言，包括：李鎮國若購買皇龍建設或臺邦建設的房子，可幫忙取得8折價格；李鎮國4年後以無黨籍身分參選市議員，會全力支持及贊助經費；李鎮國4年後如果落選，也會支付4年的議員薪資。在此類賄選手法對於其他議員失敗後，則派出具有黑道背景的林士傑出面恐嚇。

對此，黃國昌表示，支持檢方嚴厲究辦這些橫跨藍綠的無恥政客，也呼籲邱莉莉、林志展二人，展現基本的廉恥，知所進退，別讓台南市議會繼續範罩在黑金的陰影之下！

針對台南市議會正副議長賄選暴力案被起訴，民進黨新聞部主任張志豪今天回應，黨尊重司法調查，勿枉勿縱。而黨主席賴清德也在上個月，將遭控涉賄的議長邱莉莉、副議長林志展移送中評會，且建議處停權處分，中評會後以共識決決議，予以最重停權3年的處分；至於是否影響未來議員連任，中評會主委賴瑞隆當時說明，將就司法調查結果出來後再做處置，若有買票、賄選事實，就依照「黨章」及「廉政條例」做處理。