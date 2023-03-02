選前2天爆「拆光布條」　民進黨控選舉不公：林明溱陣營強拆

▲民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒、民進黨議員沈夙崢舉行記者會。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選後天就要投票，藍綠選情拉鋸膠著。民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒、民進黨議員沈夙崢2日下午舉行記者會，揭露南投縣選委會強力要求南投縣警局拆除民進黨的宣傳布條，指控國民黨候選人林明溱陣營掌控選委會，主宰選舉規則，南投在林明溱掌權之下簡直是獨裁時代。

根據簡訊證據，蔡銘軒表示，今早接到南投縣派出所所長吳昆典的訊息，短短一封「以上布條均經過選監小組認定，將進行拆除」的簡訊，就要拆掉民進黨在南投縣的「所有布條」，然而，該作為沒有任何選監小組的開會紀錄，沒有任何訴願表意的機會，僅憑一封簡訊，一天之內就要拆掉民進黨的布條，選委會想要向掌權的林明溱效忠，有需要這麼急嗎？

沈夙崢批評，南投縣選委會的「雙標」非常明顯，林明溱在發現自己選不贏之後，在全南投縣已經掛了「上萬條」的布條，抹黑蔡培慧、攻擊蔡培慧，而選委會卻不處理林明溱那種在整條馬路上掛滿布條、影響交通的惡劣行為，若是按照選委會的公文，則林明溱陣營，甚至是所有政黨的候選人，都應該被拆除，選委會為何只挑民進黨布條拆除？這是不是雙標？

沈夙崢表示，根據南投縣選委會名冊，選舉委員中甚至有人是林明溱擔任縣長時期的縣政顧問，還是中國國民黨黨籍，原來選委會敢用這種雙標行為欺壓民進黨候選人，就是因為林明溱陣營掌握選舉委員會，連縣選委會都必須聽林明溱的。

沈夙崢說，南投在林明溱長期掌權以來，不只賄選的風氣越來越嚴重，如今連民主精神都被林明溱陣營糟蹋，因此，這場選舉並不只是蔡培慧的選舉，也不是民進黨的選舉，這場選舉是反林明溱霸凌的選舉，南投人一定要出門投票，一定要返鄉投票，才能下架南投土皇帝的鴨霸的行為。

▲南投縣選委會強力要求南投縣警局拆除民進黨署名的宣傳布條。（圖／民進黨提供）