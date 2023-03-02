游盈隆：南投立委補選可能翻盤　關鍵在「這一區」

▲賴清德每周親赴南投輔選蔡培慧。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣第二選區立委補選倒數2天，藍綠選情緊繃。親綠智庫、台灣民意基金會董事長游盈隆2日分析，民進黨自去年地方選舉開始遭遇「3連敗」，原本外界認為藍軍是「十拿九穩」，但現在卻有可能翻盤，關鍵就在南投市；對國民黨來說有輸不起的壓力，但對民進黨來說，若輸了是「應該」，若贏了則可讓士氣不再崩塌下去。

游盈隆今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時，主持人黃光芹關注南投立委補選戰況，游盈隆說，這局的發展實在讓人料想不到，本來藍軍認為「十拿九穩」，現在卻如臨大敵，已經拉警報了，但不是講「藍軍一定輸」，而是「藍軍沒有穩贏」。

游盈隆指出，民進黨從去年1126大敗後，元氣到現在都還沒有恢復，隨後嘉義市長選舉、台北市立委選舉敗選「連3敗」，到現在也是國民黨傳統選區的南投，國民黨候選人林明溱在當地本來就是幾十年的政治人物，民進黨候選人蔡培慧或許是很好的社會運動者，可是她的參選總是有很多「不幸」。

游盈隆說，這局本來是不可能會翻盤，現在變得有可能，關鍵就在南投市。他分析，南投縣各區有藍有綠，例如竹山、名間偏綠，而大多數地區偏藍，關鍵的地方就是縣長許淑華的大本營南投市，最後關頭就看「神力女超人（指許淑華）」的威力如何了。

另對於民進黨選戰策略，游盈隆分析，對比先前競選台北市立委補選的吳怡農被嘲笑是「一個人的武林」，民進黨主席賴清德上任後力挺總統蔡英文的嫡系人馬蔡培慧，以賴清德的人氣，到地方去是有震撼力的，會帶動氣勢，且最重要的是，綠營經過幾次大選挫敗士氣非常低落，可能連投票都意興闌珊，然而黨主席御駕親征，黨公職都下去了，盡全力去輔選還是有用。

黃光芹追問，如何看待南投縣立委補選成敗的意義？游盈隆直言，畢竟這是一場立委補選，是「前面那場爛攤子的一部分」，蔡英文領軍的民進黨在在去年九合一選舉打了一場敗仗，立委補選只是「主震」後的「餘震」，結束後代表1126這場選舉劃下句點。

游盈隆說，對民進黨來說，能夠贏是求之不得，讓3連敗劃下句點，士氣就不會再崩蹋下去了，但如果要講成「2024前哨戰」大可不必，沒有那個意義啦。他並指，民進黨若打輸了，大家會認為是應該，若打贏了，大家會認為「真的有厲害」；對國民黨來說則有輸不起的壓力，該選區是國民黨的銅牆鐵壁，如果在民進黨聲勢最弱的時候被攻破，顯然是大意失荊州、民心思變，或者內部有什麼問題。