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台南市藥師建議「指示藥」退出健保　 健全財務不缺藥對國人才好

▲台南市藥師公會建議政府應該要考慮讓「醫師、藥師指示用藥」退出全民健保，讓健保不再給付指示藥，以縮小健保財務缺口，能永續經營照護全民健康。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市藥師公會建議政府應該要考慮讓「醫師、藥師指示用藥」退出全民健保，讓健保不再給付指示藥，以縮小健保財務缺口，能永續經營照護全民健康。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內近來爆發缺藥風波，讓國人健康照護陷入危機，台南市藥師公會建議政府應考慮讓「醫師、藥師指示用藥」退出全民健保，讓健保不再給付指示藥，不僅可以縮小健保財務缺口，讓健保能永續經營來照護全民的健康，也可讓指示藥品生產藥廠回復合理生產成本，並願意全力生產供藥，讓指示藥回到自由市場機制。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，健保開辦的時候，健保法即已明定規定指示藥不予給付，然而全民健保實施迄今已經20幾年，指示藥品仍然在給付的範圍之內，每1年都會因為健保給付的核刪，讓指示藥品的價格越來越低，指示藥在健保每年的編列預算上有20億元，如果指示藥品退出了健保，那這20億元就可挹注在其他的藥品上，讓健保更加的周全，不會因為給付了指示藥而去影響到其他的藥品。

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台南市藥師公會提出「指示藥退出健保、健保財務不會倒」，「指示藥退出健保、民眾用藥才會好」，「指示藥退出健保、用藥不缺免困擾」，「指示藥退出健保、用藥不缺國人好」等4大訴求，建議政府應考慮讓指示藥退出健保的給付，儘速化解缺藥的危機，也讓健保更加周延、永續經營來照顧全民健康。

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