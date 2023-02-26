蛋可以不吃「缺藥」卻要人命！　賴士葆痛批：官員還不知民間疾苦

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日除了缺蛋議題延燒，社區藥局缺藥問題也頻傳。對此，國民黨立委賴士葆26日就透過臉書批評，蛋可以不吃，可以找替代品，但是對患者而言，藥是救命的東西，非吃不可，不吃藥會出人命，會損害健康，痛批官員還不知民間疾苦，聽不見民眾缺藥的哀鴻遍野。

賴士葆指出，缺藥的狀況將近一年，需要的品項逐漸遞增，而食藥署署長吳秀梅稱許多缺藥品項的藥廠都已經陸續供貨，現在缺藥已經不多了，令他痛批，官員如此不知民間疾苦，聽不見民眾缺藥的哀鴻遍野，令人嘆為觀止，讓他聯想到，行政院副院長鄭文燦和農委會主委陳吉仲站在鋪滿雞蛋的賣場前面，顯示蛋的供應充足，實際是嚴重缺貨，「官員怎能如此昧於現實的自欺欺人。」

賴士葆強調，蛋可以不吃，可以找替代品，但是對患者而言，藥是救命的東西，非吃不可，不吃藥會出人命，會損害健康。他提到，民眾習慣性對長期服用的藥有相當程度的信任和依賴，地方社區藥局缺藥，持慢箋的民眾八成拒絕更換習慣使用的藥物，因此必須跑回大醫院去領取，對於年長者或是偏鄉交通不便地區民眾是嚴重的擾民，有些藥物甚至連大醫院也缺貨中，更遑論藥價上漲，「吃藥關乎健康與生命，漲價還是要買，但是沒藥可吃，就令民眾抓狂了。」

賴士葆表示，缺水、缺電、缺蛋、缺藥，這些政府施政不力造成的衝擊影響，年長者與弱勢族群永遠是首當其衝最大的受害者，但是他們的聲音也是最微弱的，他最後大批這根本是「四缺政府」。