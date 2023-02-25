醫院採購困難藥品「比對無影響」　健保藥價調整維持3／1公布

▲醫院採購困難藥品「比對無影響」，健保藥價調清單整維持3／1公布。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

社區藥局缺藥頻傳，健保署昨日與醫院代表開會，又收到71項採購困難藥品清單。健保署剔除重複藥品後，再將58項短缺藥品品項與食藥署缺藥清單進行比對，發現多數藥品已在不調整清單之列，少數藥品則為健保收載15年的「三同」藥品，或因藥品包裝機器故障等原因造成短期缺藥，對於今年藥價調整並不造成影響。

健保署醫審及藥材組長黃育文受訪時表示，健保署會盡項縮小藥價調整後造成的不便，昨日已就台灣社區醫院協會提出的短缺藥品品項進行比對，結果顯示對今年藥價調整方案「無影響」，需調整品項依然為6009項，另有8000多項藥品不予調整，包括88項爆出缺藥危機的軟便劑、抗生素等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

健保署署長石崇良日前表示，健保藥價原本一年一調，受到新冠疫情影響，已經停砍兩年，今年恢復正常調價，調幅「有高有低」。今年預計砍81.8億元藥費，預計在3月1日公布首批調整藥品清單，並在3月中正式公告，之後會給業者2週緩衝期，藥價新制依然維持在4月1日上路。

健保署因應藥品短缺事件，說明如下：

1. 今年度藥價調整考量大環境之影響，如疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹等因素，適度調降藥價調整額度，以減緩藥價調整對藥界之衝擊。另外，對於健保支付價已達基本價或調整後低於基本價，今年不予調整。藥價調整後如有不敷成本，廠商可於公告後兩週內檢具成本資料，向健保署反映，在未完成重新核定前，暫不調價。

2. 考量指示藥品之必要性、可替代性及價格合理性，給予必要之指示藥品基本價保護，必要時朝向修法務實解決。

3. 全面檢討健保藥價政策，同時建立風險管控機制，對於市場寡占或供應有限且有臨床需求之藥品，持續監控供需情形並給予適當保護機制。

4. 健保署將持續與各界溝通，並視需要規劃缺藥中心，必要時研議修正健保法相關法規以為因應