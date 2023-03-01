缺藥缺到「以藥換藥」　國民黨團要求政府以「國安層級」解決問題

▲國民黨團1日「缺藥！缺藥！何時了！」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國內「缺藥潮」，國民黨立法院黨團今（1日）舉行記者會，指基層診所、社區藥局在缺藥問題得不到政府解決之下，出現「以藥換藥」情況。國民黨團表示，呼籲蔡政府，不要成天只想著選舉，多關心民眾健康權益，如果衛福部長薛瑞元、食藥署長吳秀梅做不好，就果斷換人。

國民黨團總召曾銘宗表示，缺藥是有結構性的問題，健保要大砍藥價，讓缺藥危機擴大，本土藥廠更不願生產低價藥；像是肌肉鬆弛劑在2021年3月8日就通報缺藥、複方抗生素、退燒止痛錠在2022年6月6日通報缺藥、降血壓藥品在2022年8月25日通報缺藥、降血脂藥品在2022年8月26日通報缺藥。

曾銘宗說，國民黨團要求蔡政府，目前國內缺蛋、缺水，也缺藥，民眾在問政府怎麼了？請政府拿出具體方案，解決缺藥問題，確保2300萬民眾基本健康權益。

黨團書記長謝衣鳯表示，近期基層藥局、診所大缺安莫西林、乙醯胺酚、氧化鎂、布洛芬，經過醫師公會全聯會盤點後發現，台灣現在竟有131種藥缺貨，這有可能會讓小病變嚴重。

對於現在社區藥局為了解決缺藥問題，還成立了「互助會」，用以藥換藥的方式來找藥，謝衣鳳直言，這是嚴重的國安問題，這會不會讓健保負擔更加沉重？長期以來健保總額制度不斷壓低藥價，一旦國際藥廠面臨全球缺貨現象，絕對不會優先進口台灣。

至於衛福部將在4月1日調漲健保部分負擔，將漲到1.2億元，將影響117萬人，謝衣鳯表示，請問行政院長陳建仁、衛福部，在疫後特別預算當中，要撥補健保200億元，為何還要調漲部分負擔？增加偏遠地區就醫的貧窮障礙？要求衛福部先解決缺藥問題，不要成天想從民眾口袋裡掏錢。

藍委賴士葆表示，台灣缺藥已經長達3年，負責管理全國藥品行政部門的食藥署長吳秀梅，在2019年3月29日就曾召開「藥品短缺通報評估作業暨後續處理機制」專家會議，結果呢？只是以會養會、以會拖會，會後決議都沒有執行。

賴士葆再指，總統蔡英文2019年10月13日出席藥師公會全聯會理事長暨監事大會，提到藥師在社會上有兩大使命，一是讓社會有藥可用，二是讓民眾會用藥，結果現在，台灣社會居然缺藥，而時任衛福部次長就是現在的衛福部長薛瑞元，顯見薛和吳一樣，毫無作為、沒有能力可言。

賴士葆也建議陳建仁，健保署預計將大砍健保藥品預算81億元，請所謂溫暖堅韌內閣，先從關懷人道做起，盡速將缺藥問題解決，並接手管理缺藥的問題；若薛瑞元、吳秀梅做不好，就要當機立斷換掉。

藍委楊瓊瓔表示，2016年蔡英文在藥師全聯會大會告訴藥師們，要讓人民有藥可用，2018年換成社會有藥可用，結果仍舊是缺藥。蔡政府缺蛋問題沒有解決，缺藥問題更嚴重，要求政府必須以國安層級，來解決缺藥問題。

台灣藥品行銷暨管理學會發言人沈采穎指出，根據《全民健康保險藥品價格調整作業辦法》第15條規定，指示藥是不予有地板價，但健保署長石崇良卻公開稱要將指示藥設定地板價，以此來解決缺藥問題。

沈采穎說，建議政府依法行政解決缺藥問題，請指示藥不應給付，取消日劑藥費，實支實付；缺藥中心必須結合相關專業團體、病友團體、製藥業者，共同會商解決缺藥問題。