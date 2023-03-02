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女警暖語勸阻老翁200萬買佛像　YOUNG 警宣導團多元主動出擊

▲市警二分局博愛派出所警員張維婷、黃偉倫，成功勸阻77歲蔡姓長者欲臨櫃匯款新台幣200萬元購買1尊佛像之詐騙案，警方極宣導防詐不遺餘力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警二分局博愛派出所警員張維婷、黃偉倫，成功勸阻77歲蔡姓長者欲臨櫃匯款新台幣200萬元購買1尊佛像之詐騙案，警方極宣導防詐不遺餘力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區大同路1家銀行行員1日下午1時許報稱，有1名長者疑似遭到詐騙，市警二分局博愛派出所警員張維婷、黃偉倫立即趕赴現場關心，發現77歲蔡姓長者欲臨櫃匯款新台幣200萬元購買1尊佛像，但對匯款對象、取貨方式、地點均不清楚，且對員警關懷極度抗拒，但在女警暖言勸阻下，阻詐成功。

▲市警二分局博愛派出所警員張維婷、黃偉倫，成功勸阻77歲蔡姓長者欲臨櫃匯款新台幣200萬元購買1尊佛像之詐騙案，警方極宣導防詐不遺餘力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡姓長者一開始堅稱是欲向台北的友人購買一尊價值200萬元的佛像，且確信匯款後可至台北取貨，但對賣家身分、住處、聯絡方式與取貨地點均不清楚。經員警進一步查證所欲匯款之帳戶有異常金流交易，雖未被警示通報，但研判遭詐騙之風險性極高。女警張維婷一句「您匯款金額這麼大、200萬都辛苦錢，如被騙我們也會相當不捨」暖語關懷，蔡男始願意坐下接受協助，並將員警一些假購物詐騙案例聽進心裡，在張員如同孫女般向老翁細聲關懷，讓他終於相信已掉入假購物之詐騙圈套，蔡男恍然大悟，再三感謝員警及行員的熱心協助，守住其辛苦之積蓄。

▲市警二分局博愛派出所警員張維婷、黃偉倫，成功勸阻77歲蔡姓長者欲臨櫃匯款新台幣200萬元購買1尊佛像之詐騙案，警方極宣導防詐不遺餘力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方這邊剛成功攔阻200萬免遭騙，另一邊第二分局之「YOUNG 警宣導團」也在高國中校園門口忙碌。有鑑於詐騙伎倆持續不斷發生，除了跟金融機構、超商緊密聯繫合作一同關懷避免民眾遭騙受害。近期第二分局更動員年輕且具熱忱之員警來積極走入社區、學校，如利用學校上、下學時段向同學們實施假援交及購買遊戲點數之防詐騙慣用伎倆宣導；另對接送之長輩們，尤其阿公阿嬤們也特別提醒勿受假購物、假投資、假親人之詐騙手法所騙。以年紀相近、相同語言來零距離貼近之互動宣導中，也獲得學生族群之熱烈好評迴響。

▲市警二分局博愛派出所警員張維婷、黃偉倫，成功勸阻77歲蔡姓長者欲臨櫃匯款新台幣200萬元購買1尊佛像之詐騙案，警方極宣導防詐不遺餘力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二分局表示，2022年在全體員警及金融機構、超商從業人員之共同努力下，總計有效成功攔阻229件詐騙案、機先攔下民眾之1億6千800多萬金額免遭詐騙。今年更將精進打擊各類詐欺犯罪偵查手段、多元深入宣導民眾免遭詐騙等目標，全力動員持續打詐阻詐工作。

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