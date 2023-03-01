花蓮2騎士沒戴安全帽　拒攔檢加速逃！躲休閒館被揪出

▲2名機車騎士躲進休閒館內仍被員警揪出，實施酒測。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉日前有2名摩托車騎士未戴安全帽馳聘在馬路上遭巡邏員警攔查，不料2名騎士竟加速前進，最後躲進一處休閒館仍遭員警揪出，員警現場實施酒測，2人酒精值均超標，經員警當場逮捕依公共危險罪移送。

花蓮縣警察局玉里分局富里分駐所員警日前執行巡邏勤務，在巡簽完富里郵局後，見2名摩托車駕駛未戴安全帽沿富里鄉中山路由北往南呼嘯而過。

▲酒測發現2名騎士都屬酒駕，其中彭男超過法定值涉嫌公共危險罪，當場遭逮捕。

員警立刻前往在攔停，不料2名騎士竟加速前進，最後將摩托車停放在中山路上的一間休閒館，2人也躲進館內，警方見狀恐有涉及刑事案件，隨即上前盤查。

盤查過程中員警都聞到濃濃酒氣，2名男子自知法網難逃坦言駕車前有飲酒，經施以酒測，其中彭男呼氣酒精已超過法定值，涉嫌公共危險罪，警方當場予以逮捕；另一名潘男則依照道路交通管理處罰條例第35條第1項當場告發並移置保管車輛。





玉里分局分局長林俊廷呼籲，酒駕釀悲劇，殘害的除了可能是自己也可能是無辜的他人，更會造成不只一個家庭的破碎；並呼籲民眾酒後絕對不可駕駛汽、機車及慢車（含微型電動二輪車、腳踏車），請務必找代駕、親友接送或搭乘計程車返家，君子飲酒、飲之有道，切勿害己又害人。