高雄阿伯酒駕還闖紅燈　派出所前被攔曝「高粱只喝一小杯」

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名莊姓男子（68歲）開車經過鳥松區一處路口時，直接違規紅燈右轉，被後方巡邏員警看見，員警擔心影響交通，尾隨直到分駐所前才將他攔查，發現莊男渾身酒氣，經酒測後酒測值0.31毫克，他辯稱「只喝了一小杯」，不但被依公共危險罪送辦，還吃上一張闖紅燈的罰單。

▲莊姓男子日前開車行經鳥松區一處路口時，因違規紅燈右轉遭警方在分駐所前攔查，隨後又發現他酒駕依法移送。（圖／記者吳世龍翻攝）

仁武分局鳥松分駐所員警24日下午1時許，巡邏行經鳥松區大埤路與忠誠路口時，發現前方一台轎車違規紅燈右轉，礙於當時車流量過大，不適合立刻攔停，於是先行尾隨，直到鳥松分駐所前，警方見當下路幅寬廣，才指示自小客車停車受檢。

員警開口便：「阿伯，你也太誇張，紅燈右轉，還闖紅燈」，說完沒多久便聞到下車的莊男，渾身散發酒氣，依規定進行酒測，果然測得酒測值0.31毫克，明顯超標。

這時，莊男才坦承有喝酒，但只喝一小杯高粱酒而已，還笑說「我不知道這樣也會超過」。因攔查地點剛好就在鳥松分駐所前，所以警方根本不用再派人力載送人犯，直接將他帶進所內，訊後依公共危險罪移送偵辦。

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