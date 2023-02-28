　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兄弟釣魚嗨喝啤酒！回程車子燒了　酒駕哥抱身障弟下車秒落跑

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區昨（27）日發生一起火燒車案，警消獲報前往後，發現僅有一名身障洪男獨坐路邊，洪男坦言是哥哥開的車，但2人都有喝啤酒，哥哥將自己抱下車後就落跑，警方在1小時後找到洪男哥哥，發現酒測值高達0.24，全案依公共危險罪送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中南屯昨日發生一起火燒車案，駕駛因酒駕心虛，丟包車上身障弟弟。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

昨日16時17分，台中南屯向上路與精科五路突然有輛轎車起火燃燒，駕駛趕緊逃下車，並且將副駕駛座上的男子抱下車，隨即逃離現場，附近民眾趕緊通報警消到場，但車輛已全面燃燒，消防人員趕緊撲滅。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

春社派出所員警抵達後，發現確實僅有一名60歲洪男在場，患有小腦萎縮症不良於行，洪坦言是哥哥開車，疑似因為車子零件故障起火，哥哥將他抱下後便徒步離開。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方進一步追問逃離原因，才得知2人前往釣魚，期間為了助興喝了不少啤酒，馬上在附近尋找洪男哥哥，順利在1公里外的籃球場找到他。洪兄表示，兄弟倆感情好，因為正值228連假，就帶著弟弟到龍井區釣魚，但期間有喝啤酒，一時心虛才落跑丟下弟弟，但被警方尋獲後自知難逃，趕緊回到案發處陪著弟弟。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方對洪兄實施酒測，發現酒測值0.24mg/L，回推駕駛車輛時應超過0.25mg/L，全案依照公共危險罪送辦。另，洪弟為同車乘客，原應處最高15000元罰鍰，但依法「年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限」。

ET快訊
快訊／竹科液態氮水氣外洩！　聯亞認了曝原因
國防部動員令！　16歲以上學生協助保家衛國
快訊／20歲台女遊香港砍男友！　只因「去不了迪士尼」
快訊／白宮下令了！　全面刪除TikTok
快訊／首例！T1球員大亂鬥　警方介入偵辦
好市多「1神物」回歸！　她秒放購物車狂讚：8年沒漲價
3月新制一次看！校園口罩令解除　2類人免費快篩沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淫狼竟是父好友！成年趴海灌啤酒+威士忌　正妹驚醒全裸嚇哭

快訊／液態氮水氣外洩！竹科道路白茫茫　聯亞認了負載過量

用偷的比較快！高雄男偷車牌遭逮　霸氣秒認...原因讓警方傻眼

首例！T1球員場上鬥毆　網友不爽告發「社維法」…警方介入偵辦

百年「蟒龍桌」遭調包！澎湖威揚宮失竊3年　比對驚知跨海運台

83歲嬤跌坑洞被鎖工地內！心臟藥沒吃呼救2hrs　神騎士聽到了

高雄港「奪命3熱區」曝！一年21起釣客落海　港警2月重罰40件

竹科驚現「雲海」原因曝！廠商急喊：是水蒸氣　現場封鎖排除中

兄弟釣魚嗨喝啤酒！回程車子燒了　酒駕哥抱身障弟下車秒落跑

快訊／竹科-196 °C液態氮水氣外洩　現場緊急封鎖防凍傷窒息

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

自製尾牙服裝出奇招！　扮華燈初上燈箱還得獎

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

淫狼竟是父好友！成年趴海灌啤酒+威士忌　正妹驚醒全裸嚇哭

快訊／液態氮水氣外洩！竹科道路白茫茫　聯亞認了負載過量

用偷的比較快！高雄男偷車牌遭逮　霸氣秒認...原因讓警方傻眼

首例！T1球員場上鬥毆　網友不爽告發「社維法」…警方介入偵辦

百年「蟒龍桌」遭調包！澎湖威揚宮失竊3年　比對驚知跨海運台

83歲嬤跌坑洞被鎖工地內！心臟藥沒吃呼救2hrs　神騎士聽到了

高雄港「奪命3熱區」曝！一年21起釣客落海　港警2月重罰40件

竹科驚現「雲海」原因曝！廠商急喊：是水蒸氣　現場封鎖排除中

兄弟釣魚嗨喝啤酒！回程車子燒了　酒駕哥抱身障弟下車秒落跑

快訊／竹科-196 °C液態氮水氣外洩　現場緊急封鎖防凍傷窒息

廖文揚因餅總回鍋統一當教練　吳桀睿扮演傷兵心靈導師

貓戴白手套「幫貴賓汪洗頭」　表情專注超敬業：有哪裡要加強嗎？

花蓮最新看海餐廳！打卡最美「海景洗手間」、滿版太平洋一望無際

企業一代二代不缺大坪數豪宅　蛋黃區住宅「積極瘦身」

古巴「助跑」打者自薦想來台打球：想在這退休

淫狼竟是父好友！成年趴海灌啤酒+威士忌　正妹驚醒全裸嚇哭

搬家賣掉沙發「愛貓跟著失蹤」　3天後收到買家訊息：底下有隻貓

八點檔女星「被投訴擾鄰」開音響害人睡不著！她急喊冤…還原真相：太誇張

快訊／液態氮水氣外洩！竹科道路白茫茫　聯亞認了負載過量

劉亞仁染毒GG了！再爆「2年內打牛奶針100多次」　警方扣押2台手機

社會熱門新聞

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

台南賓士C300撞爛2死　慘況曝光

台東轎車撞菜車2死2傷　撞擊瞬間影片曝光

快訊／台南賓士凌晨飛越稻田墜水溝　2男亡

陸軍性愛片女主角點名　「7假帳號」蹭熱度

即／裸男陳屍新北摩鐵　貼心女兒幫訂房竟出事

肇事原因曝！台南賓士翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

即／竹科-196 °C液態氮水氣外洩　急封鎖防凍傷窒息

一顆蛋1666元！她上班先偷吃3顆　腿庫飯老闆怒了

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

進香團麥霸一路唱　他開嗆變鬥毆

女遛狗倒地臘腸狂吠　警聽到急救援

國3龍井段2天濃煙遮天　原因曝光

T1球員場上鬥毆　網友告發「社維法」…警方介入偵辦

更多熱門

相關新聞

三重路邊「竄無名火」燒3機車　警消射水灌救

三重路邊「竄無名火」燒3機車　警消射水灌救

新北市三重區28日清晨5時許，龍門路274巷突然發生火警。路邊資源回收物突然因不明原因起火，並向2旁延燒，波及3輛機車。警消到場，發現機車已陷入火海，立即拉水線灌救，所幸無人傷亡，但3輛機車已被燒成廢鐵。警消已在現場拍照採證，確切起火原因有待後續調查釐清。

看WBC遊台中享優惠　工策會+特約商店拚經濟

看WBC遊台中享優惠　工策會+特約商店拚經濟

台中公墓火警19小時才滅完！消防員忙翻

台中公墓火警19小時才滅完！消防員忙翻

即／國3南向128K槽車起火　全線封閉回堵2公里

即／國3南向128K槽車起火　全線封閉回堵2公里

高雄阿伯酒駕還闖紅燈　「高粱只喝一小杯」

高雄阿伯酒駕還闖紅燈　「高粱只喝一小杯」

關鍵字：

台中火燒車落跑酒駕身障兄弟釣魚

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

《康熙》郭世倫呼麻消失10年　「翻身成老闆」近況曝光

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

福特「新國民7人座休旅」現身

她在男友胸口貼麻醉貼布　默看呼吸中止亡

連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」

台南賓士C300撞爛2死　慘況曝光

納豆復工「錄2集突喊卡」！背後原因曝光

台東轎車撞菜車2死2傷　撞擊瞬間影片曝光

快訊／台南賓士凌晨飛越稻田墜水溝　2男亡

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面