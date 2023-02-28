兄弟釣魚嗨喝啤酒！回程車子燒了　酒駕哥抱身障弟下車秒落跑

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區昨（27）日發生一起火燒車案，警消獲報前往後，發現僅有一名身障洪男獨坐路邊，洪男坦言是哥哥開的車，但2人都有喝啤酒，哥哥將自己抱下車後就落跑，警方在1小時後找到洪男哥哥，發現酒測值高達0.24，全案依公共危險罪送辦。

▲台中南屯昨日發生一起火燒車案，駕駛因酒駕心虛，丟包車上身障弟弟。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



昨日16時17分，台中南屯向上路與精科五路突然有輛轎車起火燃燒，駕駛趕緊逃下車，並且將副駕駛座上的男子抱下車，隨即逃離現場，附近民眾趕緊通報警消到場，但車輛已全面燃燒，消防人員趕緊撲滅。

春社派出所員警抵達後，發現確實僅有一名60歲洪男在場，患有小腦萎縮症不良於行，洪坦言是哥哥開車，疑似因為車子零件故障起火，哥哥將他抱下後便徒步離開。

警方進一步追問逃離原因，才得知2人前往釣魚，期間為了助興喝了不少啤酒，馬上在附近尋找洪男哥哥，順利在1公里外的籃球場找到他。洪兄表示，兄弟倆感情好，因為正值228連假，就帶著弟弟到龍井區釣魚，但期間有喝啤酒，一時心虛才落跑丟下弟弟，但被警方尋獲後自知難逃，趕緊回到案發處陪著弟弟。

警方對洪兄實施酒測，發現酒測值0.24mg/L，回推駕駛車輛時應超過0.25mg/L，全案依照公共危險罪送辦。另，洪弟為同車乘客，原應處最高15000元罰鍰，但依法「年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限」。