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夏綠蒂公主身價1320億！穩坐「全球最有錢小孩」冠軍　狠甩哥哥喬治

▲▼英國王室夏綠蒂公主（Princess Charlotte）。（圖／CFP）

▲英國王室夏綠蒂公主（Princess Charlotte）。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

成為全世界最富有的小孩是什麼感覺？英國一家企業公布「2023年全球最有錢小孩」的榜單，結果令人出乎意料的是，英國王室夏綠蒂公主（Princess Charlotte）以36億英鎊（約台幣1320億元）的身價居全球之冠，甚至打敗哥哥喬治王子（Prince George）。

根據《每日快報》報導，英國兒童電動車品牌Electric Ride on Cars公布了一份「2023年全球最有錢小孩」榜單，能躋身其中的孩子，全是出身金字塔頂端，而現年8歲的夏綠蒂公主以36億英鎊的身價居全球之冠。

報導指出，夏綠蒂的身價其實已經比2021年時減少12％，但仍輾壓位列第二名的哥哥喬治；據統計，喬治的身價約為24億英鎊（約台幣880億元）。外界好奇，為何同樣出身於英國王室，兩人的身價會差如此多，專家分析指出，這全靠著媽媽凱特王妃帶起的「凱特效應」。

身為英國時尚指標人物凱特（Princess of Wales）擁有非常大的影響力，在一般情況下，凱特所穿著的衣服在幾分鐘內就會被搶購一空，連帶著夏綠蒂所穿的衣服也會賣光，這樣的「帶貨能力」自然讓夏綠蒂的身價飆漲。

▲▼「2023年全球最有錢小孩」榜單。（圖／翻攝自Electric Ride on Cars）

▲2023年全球最有錢小孩榜單。（圖／翻攝自Electric Ride on Cars）

排行榜第3名是15歲的瓦倫蒂娜‧帕洛瑪‧皮諾（Valentina Paloma Pinault），身價約16億英鎊（約台幣600億元），她的父親是法國開雲（Kering）集團董事長皮諾（Francois Pinault），母親則是在漫威電影《永恆族》飾演永恆族精神首領「阿賈克」（Ajak）一角的墨西哥女星莎拉瑪耶克（Salma Hayek）。

ET快訊
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