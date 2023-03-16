美國政府要求字節跳動出售持股　否則禁用TikTok

▲拜登政府要求「字節跳動」脫手在美國的業務，否則要禁用TikTok。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國兩黨議員意見一致，賦予總統拜登（Joe Biden）禁止TikTok在美國的權力。據傳，拜登政府已要求TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）脫手在美國的業務，否則TikTok將面臨被禁用的危機。

綜合路透社、《華爾街日報》報導，美國民主黨、共和黨跨黨派參議員小組提出《限制危及資通訊技術安全威脅法案》（Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act），旨在賦予美國政府權力，阻止某些外國政府利用技術服務，導致美國民眾的敏感數據和國家安全暴露於風險之中。

TikTok發言人奧伯韋特（Brooke Oberwetter）證實，近日收到美國海外投資委員會（CFIUS）通知，要母公司字節跳動分拆美國持股，否則TikTok將被禁用。該公司60%股份由全球投資人持有、20%由員工持有、剩餘20%則由創辦人持有。

奧伯韋特說，「如果只是因為國安問題，那分拆不能解決問題，所有權的轉移不會對資料流動、訪問權限施加新的限制」，「最佳解決方式是對美國用戶數據和系統進行透明的、基於美國的保護，以及強大的第三方監控、審查和驗證，也就是我們已經在做的事。」

CFIUS於2020年在時任總統川普的壓力下，就曾建議字節跳動離開TikTok，至今針對資安議題進行長達2年多的談判，並已陷入僵局數月。目前尚不清楚美國政府下一步會怎麼做，知情人士透露，可能要耗費數月時間才能達成共識。

TikTok執行長周受資下周將出席眾議院聽證會，回應眾議員的國安疑慮。