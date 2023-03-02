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女友突脫口曝「你下面沒硬好小」　他一聽崩潰：愛愛放不開了

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少男生相當在意下體的尺寸，如果被另一半拿來和別人比較，可能會更加心痛！一名網友表示，日前聊天的時候，女友突然脫口說「你沒硬的時候好小」，讓他相當傻眼又難過，沒想到對方竟拿她和前任做比較，導致後來愛愛都放不開，「有人可以開導我一下嗎？」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，先前和女友在電話上聊天，對方突然說「你下面沒硬的時候好小喔」，他當下還沒反應過來，就說「妳又沒看過別人的，怎麼知道我這樣是小」，結果對方一陣沉默，他才想起來對方有一任前男友。

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事後女友認為「都是你自己愛問的」，但原PO表示，即使如此，女方也不需要拿前男友來和他比較，就算真的要比，也不應該直接說出來。他也忍不住哀嘆，在那之後每次和女友聊到性事或是愛愛的時候，總是很難放開來，也不太想讓對方看到下體，「我該怎麼辦…有人可以開導我一下嗎？」

不少人看到後紛紛表示，「感覺是沒有多想脫口而出，但真的蠻白目的」、「白目女不如早點分」、「個人認為不管是男是女，把現任跟前任抓出來比較，確實是比較不ok的」、「直接嗆回去啊」、「如果真的很在意就分吧，不然你永遠跨不過那道坎」，但也有人認為「聽起來是你在腦補她拿前男友跟你比的吧，而且沒硬之前的大小根本不重要」、「她只說你小，沒有提到前男友，是你自己愛延伸聯想的啊」、「看過A片就知道男人能有多大了，又不是只能看前任的GG」。

另外，有人安慰道，「她是說沒硬的時候，說不定你膨脹率很高啊，硬起來的時候也許是你贏」、「我覺得你需要理解一件事，性器的大小、性器的契合、和性事的美滿，以上是三件事情。大小可能等於契合也可能等於美滿，當然答案亦可反之」、「大小不是問題，重點是有沒有舒服」、「技巧>大小」、「沒硬的大小又不代表一切，實戰的狀況比較重要」。

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