誆交往可挽回前任？連女友都是騙來的！渣男再騙閨蜜性侵

▲男子誘騙對方遭冤親債主索命，性侵得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭莊姓板模工透過女友得知她的閨蜜小曼（化名）與男友間感情出了問題，竟誆稱小曼身上有冤親債主索命，要先與他性交之後再喝符水，才可以化解，小曼因此遭莊男性侵得逞。事後小曼提告，法院調查後，才發現莊男的女友也是他假借鬼神之說誘騙交往的。一審將莊男判刑3年4月，案經上訴，高院二審14日駁回上訴。可上訴。

判決指出，莊男再2019年9月間，透過李姓女友得知她的閨蜜小曼，與男友間感情不睦、心神不寧。因次在凌晨1點多，與女友帶著符咒，前往小曼位在宜蘭縣蘇澳的住處，商談感情問題。之後莊男說小曼遭冤親債主索命，導致工作、感情不順，需向祂們賠罪，讓冤親債主上身後，再發生性行為方可化解；之後再喝下符水，就一切順利。

莊男一開始還說要10次性行為，後來莊男又說感受到對方，並裝模作樣地對空氣說話，慢慢減少次數說要7次、3次、1次性行為，之後莊男說那些東西再對小曼索命。小曼一開始不要，但最後被說動答應，莊男就要求女友在屋外等候，小曼要求將電燈全部關掉，而後莊男就在客廳性侵得逞。完事後小曼進浴室沖洗，女友也隨後進門。小曼對女友說「我覺得很噁心、很不舒服。」

小曼事後察覺不對，對莊男提出告訴。檢方偵辦後，依照「強制性交罪」嫌對莊男提起公訴。一審法院審理時，莊男否認犯罪，辯稱當時談到感情問題後，是小曼主動靠在他的身上，雙方情投意合下，才發生關係。

另外法院也訊問李姓女友，李女供稱，「我是被莊男強迫交往的，因為莊男對我說我是他的正緣，一定要跟他交往才能挽回前男友，他原本說交往時間是一個月，之後延長到十年。」李女之後也詳述當時小曼被性侵後的反應。

一審法院因此認定莊男性侵，判刑3年4月。案件上訴二審，高等法院審理後，14日做出宣判，高院駁回上訴，維持3年4月的刑期。