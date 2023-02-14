　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誆交往可挽回前任？連女友都是騙來的！渣男再騙閨蜜性侵

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲男子誘騙對方遭冤親債主索命，性侵得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭莊姓板模工透過女友得知她的閨蜜小曼（化名）與男友間感情出了問題，竟誆稱小曼身上有冤親債主索命，要先與他性交之後再喝符水，才可以化解，小曼因此遭莊男性侵得逞。事後小曼提告，法院調查後，才發現莊男的女友也是他假借鬼神之說誘騙交往的。一審將莊男判刑3年4月，案經上訴，高院二審14日駁回上訴。可上訴。

判決指出，莊男再2019年9月間，透過李姓女友得知她的閨蜜小曼，與男友間感情不睦、心神不寧。因次在凌晨1點多，與女友帶著符咒，前往小曼位在宜蘭縣蘇澳的住處，商談感情問題。之後莊男說小曼遭冤親債主索命，導致工作、感情不順，需向祂們賠罪，讓冤親債主上身後，再發生性行為方可化解；之後再喝下符水，就一切順利。

莊男一開始還說要10次性行為，後來莊男又說感受到對方，並裝模作樣地對空氣說話，慢慢減少次數說要7次、3次、1次性行為，之後莊男說那些東西再對小曼索命。小曼一開始不要，但最後被說動答應，莊男就要求女友在屋外等候，小曼要求將電燈全部關掉，而後莊男就在客廳性侵得逞。完事後小曼進浴室沖洗，女友也隨後進門。小曼對女友說「我覺得很噁心、很不舒服。」

小曼事後察覺不對，對莊男提出告訴。檢方偵辦後，依照「強制性交罪」嫌對莊男提起公訴。一審法院審理時，莊男否認犯罪，辯稱當時談到感情問題後，是小曼主動靠在他的身上，雙方情投意合下，才發生關係。

另外法院也訊問李姓女友，李女供稱，「我是被莊男強迫交往的，因為莊男對我說我是他的正緣，一定要跟他交往才能挽回前男友，他原本說交往時間是一個月，之後延長到十年。」李女之後也詳述當時小曼被性侵後的反應。

一審法院因此認定莊男性侵，判刑3年4月。案件上訴二審，高等法院審理後，14日做出宣判，高院駁回上訴，維持3年4月的刑期。

ET快訊
知名老街爆偷拍！她如廁嚇壞　闆娘回應讓人傻眼
快訊／「郭王會」畫面曝！　郭台銘笑意藏不住
斷開曹格14年婚姻！吳速玲首現身認「緣分盡了」搬離愛巢
快訊／側翼大翻車！稱舍利子盜圖　佛光山痛心回應了
大S情人節被洩「背後熊抱私照」！　揪具俊曄吃二星餐廳
大學教授「每周滿足妳」！　人妻學生一直要：負心漢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1天釀1死5傷車禍！景山：駕駛沒有超時工作　桃市勞動局將勞檢

苗栗「清安豆腐街」爆偷拍！她用餐如廁被嚇壞　闆娘回應讓人傻眼

大貨車迴轉撞砂石車...撞倒電線桿　沿線大停電「紅綠燈不亮」

台南「蕭壠香遶境」爆衝突！不爽入廟路線遭阻　2人當街互毆　

化石園區球型互動裝置遭搖破！1大2小落跑　警方回應了

台南永康河堤路3車衝撞「車頭全毀」　2人一度受困...消防急送醫

高雄電動車自燃畫面曝！移動中就出現火源　長者慘遭活活燒死

大學教授「每周滿足妳」！人妻學生一直要　綠夫截圖怒告小王

誆交往可挽回前任？連女友都是騙來的！渣男再騙閨蜜性侵

快訊／台灣黑熊711遭獵殺爆頭身亡　今安葬在從小生長的大雪山

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

男紅燈與警擦肩溜待轉區　全程往左看大迴轉秒被抓

1天釀1死5傷車禍！景山：駕駛沒有超時工作　桃市勞動局將勞檢

苗栗「清安豆腐街」爆偷拍！她用餐如廁被嚇壞　闆娘回應讓人傻眼

大貨車迴轉撞砂石車...撞倒電線桿　沿線大停電「紅綠燈不亮」

台南「蕭壠香遶境」爆衝突！不爽入廟路線遭阻　2人當街互毆　

化石園區球型互動裝置遭搖破！1大2小落跑　警方回應了

台南永康河堤路3車衝撞「車頭全毀」　2人一度受困...消防急送醫

高雄電動車自燃畫面曝！移動中就出現火源　長者慘遭活活燒死

大學教授「每周滿足妳」！人妻學生一直要　綠夫截圖怒告小王

誆交往可挽回前任？連女友都是騙來的！渣男再騙閨蜜性侵

快訊／台灣黑熊711遭獵殺爆頭身亡　今安葬在從小生長的大雪山

消防搶救演練好逼真　自添消防水庫車好給力！

蔡易餘攜手會計師公會社區捐米　老人食堂加菜送暖

蔡英文「台灣、聖文森共推婦女賦權計畫」　助女性培養專業技術

京城銀今年股利縮定了！回不去2.1元　力守1.5元水準

食農好好玩／大樹鳳梨天堂「巴瓈圓農場」！鳳梨酥DIY、種鳳梨超療癒

資深媒體人在國道差點猝死！　突「心臟絞痛無法呼吸」危急狀況曝

全球科技業今年來裁員破10萬人　Google、Meta競逐砍人王

記得戴口罩忘記帶套！新冠3年「淋病、梅毒」個案攀升　年輕族群為主

如何讓12星座愛上你？ 專家曝追求攻略...「這些人」適合交友軟體

基隆推動「市容整潔」政策　謝國樑：短中期執行逐步改變

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

社會熱門新聞

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

即／電動車突起火　高雄翁逃活活燒死

快訊／北市婦清晨過馬路　遭休旅車撞飛不治

即／台中鷹架工人4樓墜2樓　送醫不治

送孩上學竟和主任滾上床　人妻爽喊：對我兇殘一起高潮

即／台灣黑熊711遭獵殺　今安葬在大雪山

感謝921支援！台灣隊4噸裝備全捐土耳其

貨車喇叭按出神曲　三重住戶氣炸

翹班玩手遊上班打瞌睡　南港涉毒警擺爛

情人節開戰陳沂　雞排妹親赴地檢署為這事

即／國1嚴重事故！2人噴車外...1死3重傷

驚悚影片曝　回收婦闖紅燈遭休旅車撞飛亡

更多熱門

相關新聞

正妹喊80次「不要」遭硬上　噁男辯：她對我有好感

正妹喊80次「不要」遭硬上　噁男辯：她對我有好感

台中胡姓男子趁女姓友人到他租屋處時，出言調戲女子還動手亂摸，被拒後竟還說「這樣摸一下也不行，想要滿足一下內心的小慾望也不行」，強脫女子衣物硬上，女子反抗高喊80幾次「不要」，仍無法阻止胡男性侵，台中地方法院依強制性交罪，判胡男有期徒刑3年2月。

獨留5月大女嬰2天餓死　狠母判刑定讞

獨留5月大女嬰2天餓死　狠母判刑定讞

女發現12歲女兒被男友性侵殺害　藏屍冰箱

女發現12歲女兒被男友性侵殺害　藏屍冰箱

東森助更生　《甦活人生》2月號報導

東森助更生　《甦活人生》2月號報導

15歲少女控「4男同學聯手性侵」！

15歲少女控「4男同學聯手性侵」！

關鍵字：

法律人權板模工正緣性侵下體三審符水高等法院前任

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

星雲燒出「珍珠舍利子」！醫揭2種可能

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

快訊／丁特戰勝遊戲橘子！

今晚限定！身分證中「5233」晚餐免費

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

更多

最夯影音

更多
最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面