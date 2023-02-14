前任入獄她PO「愛心棺材」斂財　收款竟是老公！心機女下場出爐

▲蘇姓女子在臉書上PO文募愛心棺材詐財。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蘇姓女子（33歲）因缺錢花用，取得江姓男子的死亡證明書和捐善款的相片後，利用林姓前男友的臉書帳號，PO文徵求捐獻「愛心棺材」，有3名網友捐了5000元後，發現蘇女收款的帳戶竟是她的李姓丈夫所有，才東窗事發，警方獲報後傳蘇女到案，她否認騙錢但供詞卻漏洞百出，檢方偵查後依詐欺罪將她起訴。

檢方指出，蘇女是利用林男的帳號，在2020年8月24日於臉書「捐舊衣─送愛心社團」發文，指「喪葬補助費用」、「目前剩下江爸爸沒法工作」、「請大家幫忙家屬圓滿往生者」、「火化費用塔位費用棺材希望有人能伸出援手」、「七月份冤親債主功德比較大」，希望網友捐款幫忙。

陳姓、黃姓及王姓網友看到貼文後，依照臉書上的滙款資訊共滙出5000元，結果該臉書社團管理員發現不對勁，報警究責，檢警獲報展開調查，發現發文的林男當時人因案在牢裡，不可能有機會上網PO文，而網友滙款的銀行帳戶，則是另一名李姓男子所有。

檢、警調查後發現，林男是蘇女的前男友，李男則是蘇女的丈夫，於是傳喚她到案說明，蘇女否認涉案，但供詞卻漏洞百出，加上李男作證指稱，曾看過蘇女用林男的帳號登入臉書，因此檢方認定蘇女涉嫌重大，偵結後依詐欺罪起訴，李男和林男則獲不起訴處分。