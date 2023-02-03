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大陸 大陸焦點 特派現場

10歲童19顆珠子塞下體…拖1年一照「膀胱長出大貢丸」　急送醫搶救

記者鄭思楠／綜合報導

陝西西安一名11歲男童近日出現尿不盡現象，被家長送醫檢查，竟發現下體被塞進19粒磁性珠，而且早在1年前就已經放入，CT拍到甚至已變成一大顆「貢丸」。醫生查完表示，整串19顆磁珠拉開來大約長10公分，由於時間已經較長，磁力珠外部已形成結石包裹。

▲▼10歲童「19顆珠子塞入下體」。（圖／翻攝自九派新聞）

▲10歲童把19顆珠子塞入下體。（圖／翻攝自九派新聞）

據《九派新聞》報導，2月1日，醫生竟從一11歲男孩的膀胱中取出了19顆磁力珠，引起廣泛關注。

西安市兒童醫院泌尿外科副主任醫師郭濤透露，男孩從幾個月前就表現出了尿不盡的症狀，但當時症狀很輕，因此也沒有重視。最近，男孩的症狀越發嚴重，於是被家長送醫救治。

郭濤稱，入院後，通過CT檢查發現孩子的膀胱中有金屬串珠樣異物，「外頭有一個結石的殼。」

據《荔枝新聞》報導，由於珠子帶有磁性，手術難度較大，醫生最終採取小切口手術將珠子成功取出。

▲▼10歲童「19顆珠子塞入下體」。（圖／翻攝自九派新聞）

郭濤表示，經過手術，共取出19粒磁力珠，串聯總長度約10公分，「磁力珠已經完整的取出來了，對膀胱的損傷也不大，男孩術後6小時已經開始正常飲食了，精神狀態還是不錯的。」

郭濤還稱，男孩單純是因為好奇，在1年前將異物塞入下體，期間雖有不適，但由於性格內向，一直沒有求助父母，「如果再晚治療，將會造成輸尿管、腎臟等損傷。」

同時，郭濤提醒到，近年來，接診膀胱異物的孩子較多，希望家長和學校給予正確的引導，避免造成嚴重後果。

對此，網友們直呼可怕，紛紛表示，「家長和學校一定要重視孩子的生理健康教育啊！」、「天啦，這看起來都疼！」、「小孩真的會好奇，我表弟小時候就會往鼻孔里和耳道裡塞東西」。

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