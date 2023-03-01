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每天25名兒童因交通事故傷亡　邱臣遠：應立法校園周邊限速30公里

▲邱臣遠、黃瀞瑩與林月琴出席「兒童交通死傷居高不下，學童道安不能再等」。（圖／記者蘇晏男攝）

▲邱臣遠、黃瀞瑩與林月琴出席「兒童交通死傷居高不下，學童道安不能再等」。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

美媒CNN去年在報導中形容台灣是「行人地獄」，讓台灣交通亂象更受到關注。民眾黨立委邱臣遠、台北市議員黃瀞瑩，與靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴今（1日)召開記者會，呼籲落實交通3E刻不容緩，各界應努力推動「交通零死亡願景」，讓兒童有一條平安上下學的路。

邱臣遠表示，根據交通部統計，過去五年全國12歲以下兒童交通死傷人數高達4萬6206人，平均每天有25位兒童因為交通事故受傷或死亡。造成台灣道交安全惡化的因素，主要包含「交通安全未從小教育」、「道路規劃設計不當」以及「駕駛習慣不佳」等因素，可以分別對照至「交通3E」概念中的交通教育（Education）、交通工程（Engineering）、交通執法（Enforcement）；因此，如果沒有痛定思痛下決心全盤改革，積極就「交通3E」提出改革對策，兒童交通死傷將持續成為每個家庭的未爆彈，學童更沒有一條平安上下學的道路。

邱臣遠指出，韓國改善兒童通學環境案例十分值得台灣借鏡；根據統計，韓國1990年代的兒童車禍死亡人數最高曾達1566人，到了2015年為53人，20多年間下降了97%，而這樣的成績是源自於韓國推動「國家交通安全綱要計畫」，從1990年開始，每四年為一期，確實就教育、工程、法令作通盤的國家規劃。

林月琴指出，近年「降速」為國際追求交安之趨勢，例如新加坡學區車道畫設明顯的紅色區塊提醒駕駛看到時減速、韓國則針對學區設置減速路面並提升行人的能見度。然而反觀台灣，據靖娟基金會調查，超過5成以上的學校周圍完全沒有減速設施，甚至有學校周邊的學區速限高達時數60公里，使學童的生命安全受到嚴重威脅。

黃瀞瑩表示，她持續在地方上關注校園周邊交通事故熱點，除了透過民眾的陳情案蒐集相關案件，也會透過交通部科學化的數據統計進行了解，並進一步向主管機關反映，希望藉由漸進式的努力，改善學童上下學的道路。至於交通3E的推動，必須要結合「中央、地方、民間」三股力量的努力，缺一不可。

邱臣遠提出4點呼籲：一、政府應儘速改善學童通學環境，將校園周邊設置「交通寧靜區」且「區內限速每小時30公里」納入法律規範；並設置「獨立且醒目」標誌提醒駕駛人。二、內政部營建署應將「通學環境安全」納入〈市區道路及附屬工程設計標準〉、〈市區道路條例〉等法規，作為未來道路工程設計遵守的原則。

三、交通部召開道安記者會，應將「兒童」部分獨立出來報告，針對「兒童道安」議題做長期的追蹤和檢討。四、交通部應將「交通寧靜區」、「禮讓兒童」、「通學區限速」等兒童道安相關概念納入考照宣導，讓兒童道安議題紮根在每位考照者的觀念中。

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