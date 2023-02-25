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新北小黃斑馬線「硬過」撞女學生開走　騎士目睹怒：搞什麼東西啊

記者戴上容、鄒鎮宇／新北報導

行人地獄再次上演！新北市三重日前發生一起車禍事故，一名女學生過斑馬線時，要左轉的計程車無視行人直接衝撞，瞬間將女學生撞到差點摔倒，卻未下車察看。後方的機車騎士目睹過程，立刻追上前關心女學生、痛罵計程車司機「搞什麼東西啊！」

「社會事新聞影音」分享一段行車紀錄器影片，內容顯示，一輛計程車行經新北市三重區中寮街，要左轉重新路三段時，竟未剎車減速，直接撞上在斑馬線上的女學生，導致女學生差點摔倒。

此時，後方目睹全程的男騎士立刻追上前關心女學生，「同學妳有沒有事情？不要再這樣走了，他撞到妳了，妳要報案啊！他沒有讓妳耶，妳有沒有事情啊？」但女學生並未回應，計程車則停留在路上就開離，讓騎士大罵「搞什麼東西啊！」

▲▼新北小黃斑馬線「硬過」撞女學生開走　騎士目睹怒：搞什麼東西啊。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼計程車撞上女學生後，後方熱心騎士立刻上前關心。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼新北小黃斑馬線「硬過」撞女學生開走　騎士目睹怒：搞什麼東西啊。（圖／記者戴上容翻攝）

警方指出，該起案件發生於22日下午4時29分，計程車未禮讓行走在行人穿越道上的行人，致行人重心不穩、差點跌倒，事後計程車司機也未下車關心，直接離開現場。

警方表示，接獲該案檢舉後，對於計程車未禮讓行人違規情事，立即依道路交通管理處罰條例第44條處該車駕駛新台幣1200元以上，3600元以下罰鍰。
 

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