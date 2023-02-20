　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

二寶媽偷吃國小主任！互傳訊息「用力頂撞我」　他爽7次下場超悽慘

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲屏東主任偷吃二寶媽，還互傳鹹濕訊息、稱呼對方為寶貝。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

屏東一名劉姓教師因為家長會事務，與學生的媽媽認識，豈料雙方竟開始單獨約會，發展出婚外情的關係，甚至還互傳「想要你XX，用力衝撞我」、「全力衝刺，用力頂」等鹹濕話語。婚外情被發現後，劉師承諾以100萬元和解，卻遲遲沒有支付，氣得吳姓人夫一狀告上法院，屏東地院審理後，則判劉男應該依照合約付款，全案仍可上訴。

根據判決書內容，劉姓教師在屏東某國小任職，因為家長會相關事務，與一名二寶媽認識，沒想到雙方竟然發展成婚外情關係，2021年12月至2022年3月之間不但單獨出門約會，甚至還發生了至少7次性行為。

此外，雙方的對話還相當鹹濕，不但互傳「想要你XX，用力頂撞我」、「全力衝刺，用力頂」，以及「對我兇殘一點，不用客氣」等話語，還互訴衷情、稱呼對方為「寶貝」，言語宛如情侶之間在調情。

▼二寶媽與劉姓教師發生婚外情，還要對方「用力頂撞我」。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

吳姓人夫抓包妻子的婚外情，瞬間感到十分崩潰，劉男則承諾給予100萬元和解金，與吳男達成和解，只要付完錢，吳男就會放棄損害賠償的請求權。

不過，劉姓教師立下書面承諾，卻遲遲沒有付錢，氣得吳男一狀告上法院。法官查看2人的對話紀錄後，認為稱呼、行為舉止已逾越一般男女交往分際，且從對話中能夠看出，2人已發生過多次性行為，後續檢視劉男、吳男所立下的和解書，判劉男應該依照契約內容，支付100萬元和解金，全案仍可上訴。

此外，由於劉姓教師原先在學校內擔任主管職，發生此次毀壞校譽的行為後，屏東縣府立刻責令學校，召開考核會進行議處，將劉男的職務調整為非主管職。

 
ET快訊
「北市最大嫌惡設施」要拆了　時間點曝光
鄭明典示警：嚴重境外移入空污來了！
台灣燈會閉幕 ！1256萬參觀人次創歷史新高　明年這縣市接棒
引爆T1史上最大鬥毆衝突？　陳孝榕有話說

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新莊男開車打瞌睡「撞爆消防栓」波及4車　高壓噴泉淹沒馬路

二寶媽偷吃國小主任！互傳訊息「用力頂撞我」　他爽7次下場超悽慘

高雄男逛街撿到0.5克拉鑽石　在地人傻眼：為什麼我撿不到？

引擎室突冒煙起火！蘇花公路「火燒車」駕駛急逃車頭燒毀

新北男深夜見警車突剎停　金山警瞄駕駛座驚見「一坨」毒品

快訊／運鈔車22歲保全竊200萬「買中古車」　晚間遭聲押禁見

快訊／嘉義驚悚車禍！單車男「對折」卡貨車底無生命跡象

女兒畢業典禮返家「內褲見紅」！眼尖父驚覺出事　怒揪狼廚師

立院三讀修正「租賃條例」全面適用消保法　租屋族權益升級

鼻胃管接氧氣筒「病患胃爆裂」搶救3個月亡　部桃外包員工下場曝

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

京都街頭成「溜冰賽場」　遊客下坡滑到崩潰！

奪回「蘇打綠」團名首開唱　馨儀淚崩..青峰在後面按摩XD

新莊男開車打瞌睡「撞爆消防栓」波及4車　高壓噴泉淹沒馬路

二寶媽偷吃國小主任！互傳訊息「用力頂撞我」　他爽7次下場超悽慘

高雄男逛街撿到0.5克拉鑽石　在地人傻眼：為什麼我撿不到？

引擎室突冒煙起火！蘇花公路「火燒車」駕駛急逃車頭燒毀

新北男深夜見警車突剎停　金山警瞄駕駛座驚見「一坨」毒品

快訊／運鈔車22歲保全竊200萬「買中古車」　晚間遭聲押禁見

快訊／嘉義驚悚車禍！單車男「對折」卡貨車底無生命跡象

女兒畢業典禮返家「內褲見紅」！眼尖父驚覺出事　怒揪狼廚師

立院三讀修正「租賃條例」全面適用消保法　租屋族權益升級

鼻胃管接氧氣筒「病患胃爆裂」搶救3個月亡　部桃外包員工下場曝

新莊男開車打瞌睡「撞爆消防栓」波及4車　高壓噴泉淹沒馬路

二寶媽偷吃國小主任！互傳訊息「用力頂撞我」　他爽7次下場超悽慘

T1鬥毆衝突當下卻沒衝　哈孝遠：因為我痛風

香港大學禁用ChatGPT　台灣大學這麼說

土耳其宣布「19日結束搜救」！強震已4.6萬死　百人涉劣質建築被捕

「前英超球星」強震罹難　遺體運回家了

丁特BYG大戰統神地獄豬！BYG大領先差點被翻盤...1116直接去偷家

Lulu嘉義低調逛夜市！　「超Local穿搭」藏身人群：最強偽裝術

社會熱門新聞

高雄男逛街撿到0.5克拉鑽石　在地人傻眼了

高雄工人被吊車壓死　5秒奪命畫面曝光

懂事少年長期遭狠父家暴　父過世無力安葬

獨／散佈陸軍團情侶「啪啪私密片」多人到案

害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

正妹慶生喝掛肚子變大　引產驗DNA揪惡狼

即／運鈔車22歲保全竊200萬　遭聲押禁見

二寶媽偷吃國小主任！傳Line喊：用力頂撞我

網紅八炯與警嗆罵遭帶回　自嘲：在大陸早被打死

男見警車突剎停　警瞄駕駛座驚見毒品

潛水教練遭控偷拍卻不起訴　關鍵原因曝

即／嘉義單車男「對折」卡貨車底無生命跡象

蘇花公路火燒車　駕駛急逃生

女兒畢業典禮返家「內褲見紅」　父揪出狼廚師

更多熱門

相關新聞

一直被套弄！女友還掏「姐夫內褲」他崩潰

一直被套弄！女友還掏「姐夫內褲」他崩潰

不少男女交往後，會意外發現對方有「反差萌」，也有人幻想慘破滅！就有男網友表示，第一次見到女友時，不僅外型是他喜歡的類型，容易羞紅臉的樣子更打中他的心。沒想到交往後，女方完全暴露開放一面，常常「套弄」他就算了，甚至冒出大膽1想法，讓原PO嚇出分手念頭，「是正常的嗎？」

被男友爸偷摸奶「棒又漂亮　一票卻罵她

被男友爸偷摸奶「棒又漂亮　一票卻罵她

綠帽夫寫藏頭詩罵前妻「狗東西」　下場慘了

綠帽夫寫藏頭詩罵前妻「狗東西」　下場慘了

女師滾上人夫狂寫性愛日記　正宮摔下樓索賠反而慘

女師滾上人夫狂寫性愛日記　正宮摔下樓索賠反而慘

補好身子戰鬥人妻！小王爽喊：幫妳更濕

補好身子戰鬥人妻！小王爽喊：幫妳更濕

關鍵字：

國小外遇偷吃老師情侶婚外情

讀者迴響

熱門新聞

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

陳孝榕：T1必須正視為何教練打球員？

台灣燈會閉幕 ！2024年台南接棒

即／鄭明典：嚴重境外移入空污來了

曹佑寧、王淨同遊日本！IG狂發「情侶視角照」

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

「重機女神」突停更！曝沉重原因：病又復發了

中醫揭「愛愛最佳時辰」：男女陰陽平衡！還藏這2大好處

T1爆大衝突　英熊、雲豹11人奪權出場

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

陳零九突分手10年女友　五堅情成員一聽「秒尖叫說話了」！

PLG啦啦隊「抖臀拍屁」干擾罰球　球迷開罵

味精比「1調味料」更安全！　醫點名害口渴兇手

高雄男逛街撿到0.5克拉鑽石　在地人傻眼了

更多

最夯影音

更多
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」
高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面