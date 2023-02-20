二寶媽偷吃國小主任！互傳訊息「用力頂撞我」　他爽7次下場超悽慘

▲屏東主任偷吃二寶媽，還互傳鹹濕訊息、稱呼對方為寶貝。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

屏東一名劉姓教師因為家長會事務，與學生的媽媽認識，豈料雙方竟開始單獨約會，發展出婚外情的關係，甚至還互傳「想要你XX，用力衝撞我」、「全力衝刺，用力頂」等鹹濕話語。婚外情被發現後，劉師承諾以100萬元和解，卻遲遲沒有支付，氣得吳姓人夫一狀告上法院，屏東地院審理後，則判劉男應該依照合約付款，全案仍可上訴。

根據判決書內容，劉姓教師在屏東某國小任職，因為家長會相關事務，與一名二寶媽認識，沒想到雙方竟然發展成婚外情關係，2021年12月至2022年3月之間不但單獨出門約會，甚至還發生了至少7次性行為。

此外，雙方的對話還相當鹹濕，不但互傳「想要你XX，用力頂撞我」、「全力衝刺，用力頂」，以及「對我兇殘一點，不用客氣」等話語，還互訴衷情、稱呼對方為「寶貝」，言語宛如情侶之間在調情。

▼二寶媽與劉姓教師發生婚外情，還要對方「用力頂撞我」。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



吳姓人夫抓包妻子的婚外情，瞬間感到十分崩潰，劉男則承諾給予100萬元和解金，與吳男達成和解，只要付完錢，吳男就會放棄損害賠償的請求權。

不過，劉姓教師立下書面承諾，卻遲遲沒有付錢，氣得吳男一狀告上法院。法官查看2人的對話紀錄後，認為稱呼、行為舉止已逾越一般男女交往分際，且從對話中能夠看出，2人已發生過多次性行為，後續檢視劉男、吳男所立下的和解書，判劉男應該依照契約內容，支付100萬元和解金，全案仍可上訴。

此外，由於劉姓教師原先在學校內擔任主管職，發生此次毀壞校譽的行為後，屏東縣府立刻責令學校，召開考核會進行議處，將劉男的職務調整為非主管職。