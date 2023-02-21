松山高中罰學生「舉牌洗門風」　教育局調查認定：校方不當管教

▲松山高中生訂外食被罰站舉牌，青民協批侵害學生人格，如同古代洗門風。（圖／青民協提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市松山高中5名學生日前因訂餐未依規定寫外食單，被校方處罰在校門口舉著「不寫外食單、別來讀松山」等標語，猶如古代洗門風處分，引發外界熱議，但校方澄清是學生自發性宣導，並非處罰、亦無強迫。台北市教育局今（21日）公布調查結果，認定校方不當管教，將督導改善。

松山高中5名高三生在2月17日午餐時間，因先前訂購外食未依校內規定填寫外食單，遭校方懲處在校門口排排站，並舉著「不寫外食單、別來讀松山」、「不寫外食單、不能拿中餐」等標語，遭學權團體批評，猶如古代洗門風式處分，罔顧學生人權。

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事發後，校方第一時間發布新聞稿否認是處罰，強調是學生自發性的宣導活動，絕對沒有強迫。但包括受罰學生、以及松山高中學生會均發布聲明指出，舉牌是校安中心人員提出，不是學生自發性活動，批評學校扭曲事實顛倒是非，是最糟糕的身教。

北市教育局今公布調查結果，本事件起因為學生未完成訂購申請，且以過期不實文件提交學務處，惟校方一開始澄清稿未提及學生違規訂購外食，是為了保護學生。

調查指出，學生在違規後的懲處，係因學校人員肯定學生犯錯後態度良好、有反省之意，提議採到教學區向同學宣導訂購外食應先申請，避免同學再犯。此項處罰方式到教學區繞行係由學校人員提議，學生同意，學生提出標語內容、宣導時間及改為站在校門口內側。

台北市教育局副局長陳素慧指出，學校第一時間發布的新聞稿沒有寫好，才導致外界誤解校方說謊，但縱然學生犯錯應該給予處罰，惟處罰的方式、內容均應符合教育的正向意義，引導學生了解過錯，避免再犯，她也強調標語內容，「一點教育意義都沒有」。

陳素慧表示，教育局已請學校未來處置類似事件時應審酌執行方式，顧及學生尊嚴、處置合理性及教育性，精進學生輔導方式，學校也表示將請校安中心調整輔導管教方式，除考量當事人感受外亦須顧及其他人的評價，避免外界產生誤解。