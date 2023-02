破偏鄉國小紀錄！三和走讀學堂參加全國機器人大賽　勇奪3大獎

▲▼台東縣三和走讀學堂勇奪3大獎,創下台東縣及全國偏鄉學校之紀錄。(圖/台東縣政府提供,下同)

記者王兆麟/台東報導

台東縣太麻里鄉三和走讀學堂實驗小學發展機器人教育跨域課程有成,參加由國立科學工藝博物館和台灣玉山機器人協會共同主辦的「2022-2023 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」,在全國激烈競爭下,以「太麻里AI綠能海獵人」榮獲FLL Challenge「核心價值獎」、「三和蝦世界」獲FLL Explore「新創策略獎」及「三和漁場-連連有『漁』」獲FLL Explore「團隊合作模型獎」等三大獎,創下台東縣及全國偏鄉學校之紀錄。

縣長饒慶鈴表示,期待成長於科技時代的三和走讀學堂STR3EAM School孩子,也能夠認識家鄉的土地,看見家鄉的困境,更能學以致用,在未來回到家鄉,運用所學到的科技知識與能力,協助解決在地問題;而經由此次競賽,也進一步將學科領域與實驗課程結合,達到跨域整合,提升學習成效。

FIRST 機器人大賽由美國非營利組織FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology))主辦,每年都會根據全球性議題設計機器人比賽主題,在全球範圍內舉辦針對不同年齡段分為五個系列的機器人比賽,分別為FRC (14-18歲)、FTC (12-18歲)、FLL Challenge (9-16歲)、FLL Explore (6-10歲)、FLL Discover (4-6歲),並透過在世界各地選拔出代表隊。

FIRST結合科學、技術、工程、藝術以及數學的教育平台,學生透過選拔賽學習如何設計、製造和操作機器人,同時培養創造力、團隊合作能力和溝通能力。此外,FIRST機器人台灣選拔賽還能激發學生們對科學和工程的興趣,並且培養他們的人格特質和領導能力,對於學生的教育意義是非常重要的。





三和走讀學堂實驗小學校長張國華說明,「太麻里AI綠能海獵人」是推動PBL科技跨域「STR3EAM 走讀適性探究」課程,以家鄉的「三和定置網漁場」為發想,設計「鰹仔罾(即定置網)綠能海獵人」專題,由陳君涵主任、李書瑜老師指導,學校高年級學生組成的三和親師生團隊,在賽前一學期就陸續走讀東興水力發電廠、達魯瑪克綠能電力公司,甚至前往恆春的南部電力展示館,實際探索大型的風力發電、太陽能、以及核電。

參訪回來後便以生活中常見的三和定置網漁場為發想,以實際行動進行探索,孩子們利用以再生能源為動能的無人機概念設計空中的綠能海獵人,可以執行觀察海面、拖回漁網等任務,水下綠能海獵人則以幾乎零碳排放的氫為動能,可以辨識保育類及幼魚,抓到後會放生,與定置網漁場達到共榮。



教育處長林政宏表示,「2022-2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」以「能源」為主軸, 主題是「SuperPowered超能世代」,三和走讀學堂實驗小學是台東縣唯一參賽隊伍,高年級團隊與全國中小學及高中職68支隊伍同場競技,此次三和小學以海洋綠能課程專題「鰹仔罾綠能海獵人」拿下「FIRST 核心價值獎」;中低年級團隊在Explore 競賽項目與全國國小64支隊伍同場較勁,以「三和漁場-連連有『漁』」、「三和蝦世界」專題分別拿下「團隊合作模型獎」及「新創策略獎」,為台東縣共獲得三大獎項,實屬不易,感謝老師、家長們的陪伴,還有學校的推動與支持,圓滿達成競賽任務。