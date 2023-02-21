小學生超商「佔3大桌」玩手機！腳放桌上嗆阿伯：全家就我家啊

▲國小生佔用超商桌子，書包、外套丟一地。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「常常下課就有很多孩子在裡面使用桌椅，也蠻常看到搞得亂七八糟的。」有網友近日到一間國小旁的超商，看到三個國小生佔用三張桌子玩手機，甚至把腳放在桌上，行為引來路人阿伯說教「沒家教」。但小朋友不僅不以為意，還嘻笑著回嘴，「全家就是我家啊！」讓原PO很傻眼。

這位網友在「爆廢公社」發文，「三個國小生佔用三張桌子就算了，還是拿手機打電動大呼小叫！其中一位還把腳放在桌上。」這一幕讓路人阿北看不下去，就要國小生把腳放下，沒想到小朋友絲毫沒有收斂之意，還回嘴「全家就是我家啊！」

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見義勇為的阿北忍不住氣罵沒家教，雖試圖說教，但國小生根本不覺得自己有問題，還嘲笑阿伯聽不懂「全家就是我家」的哏。原PO就直嘆，這間超商就在國小隔壁，常常有很多小學生佔用桌椅不說，還把店裡搞得亂七八糟，「店員也無能為力，其他客人更是無奈，如果我是店員遇到這種情況，真的也不知所措。」

其他人看到貼文也超氣，「全家就是我家，那在我家打小孩不犯法」、「現在孩子聽到沒家教好像很爽，不會感到恥辱」、「記學號、拍照寄到學校，請學校處理好」、「直接問幾年幾班就會閉嘴」、「沒家教的小孩真的很多，罵他沒家教，家長還會爆炸勒！還會說，我的小孩只有我可以罵。」