增設防撞筒撞擊減少傷亡　桃市交通局道路安全防護再升級

▲針對桃園市去年發生近600件自撞護欄、分隔島或橋梁案，造成10人死亡意外，桃市交通局增設交通防撞筒，可吸收撞擊力道，減少傷亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於去年1月至11月，桃園市交通局統計發生撞擊護欄、分隔島或橋梁案件有595件，造成10人死亡、315人受傷等意外，交通局今年在2月底前完成包括平鎮、楊梅地區共計8處道路分隔島、陸橋地下道引道島頭及涵洞洞口之交通防撞筒，不但可提升道路安全防護，亦可吸收車輛撞擊力道之功能，降低駕駛、車輛與道路設施之損害。

桃市府交通局局長張新福指出，為防護道路分隔島、陸橋或地下道引道島頭等實體設施不受車輛外力撞擊，同時保障用路人行車安全，交通局會在道路設置「靠右行駛（遵18）」或「分道行駛（警22）」等標誌，搭配「第三類危險標記」、「反光導標」、「交通桿」等安全設施，用以提醒用路人注意前方道路路況並注意駕駛。

▲針對桃園市去年發生近600件自撞護欄、分隔島或橋梁案，造成10人死亡意外，桃市交通局在平鎮、楊梅增設8處交通防撞筒。（圖／市府交通局提供）

由於相關標誌、安全設施皆設置在分隔島或島頭內，位於島頭前增設交通桿，且緩衝撞擊力道作用較低，仍有不少以較大力道直接撞擊分隔島或島頭之風險，交通局參考高快速道路類似設置經驗，擇定市轄8處地點優先設置交通防撞筒，包括平鎮區6處與楊梅區2處。

張新福表示，防撞筒設置規則規定高度至少需85公分以上，橫斷面為圓型或近似圓型，底盤應較底部為寬並與筒身一體成型，筒身應水平環繞各寬15至20公分之橙色、白色或銀白色反光材料以增加警示效果。交通局所設置防撞筒皆採用注水式以增加設備穩定性，用路人不慎碰撞而拋滑軌跡至分隔島或島頭時，可透過防撞筒減少緩衝，降低直接撞擊分隔島或島頭機率，減緩人車損傷。

張新福強調，交通防撞筒的設置目的，希望能減緩車輛撞擊道路實體設施所產生之損壞與人員傷亡，用路人行車時仍需依標誌標線號誌之指示行止，後續亦將持續擇定其他適合地點，設置防撞筒以維護用路人行車安全。