　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

增設防撞筒撞擊減少傷亡　桃市交通局道路安全防護再升級

▲針對桃園市去年發生近600件自撞護欄、分隔島或橋梁案，造成10人死亡意外，桃市交通局增設交通防撞筒，可吸收撞擊力道，減少傷亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園市去年發生近600件自撞護欄、分隔島或橋梁案，造成10人死亡意外，桃市交通局增設交通防撞筒，可吸收撞擊力道，減少傷亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於去年1月至11月，桃園市交通局統計發生撞擊護欄、分隔島或橋梁案件有595件，造成10人死亡、315人受傷等意外，交通局今年在2月底前完成包括平鎮、楊梅地區共計8處道路分隔島、陸橋地下道引道島頭及涵洞洞口之交通防撞筒，不但可提升道路安全防護，亦可吸收車輛撞擊力道之功能，降低駕駛、車輛與道路設施之損害。

桃市府交通局局長張新福指出，為防護道路分隔島、陸橋或地下道引道島頭等實體設施不受車輛外力撞擊，同時保障用路人行車安全，交通局會在道路設置「靠右行駛（遵18）」或「分道行駛（警22）」等標誌，搭配「第三類危險標記」、「反光導標」、「交通桿」等安全設施，用以提醒用路人注意前方道路路況並注意駕駛。

▲針對桃園市去年發生近600件自撞護欄、分隔島或橋梁案，造成10人死亡意外，桃市交通局在平鎮、楊梅增設8處交通防撞筒。（圖／市府交通局提供）

▲針對桃園市去年發生近600件自撞護欄、分隔島或橋梁案，造成10人死亡意外，桃市交通局在平鎮、楊梅增設8處交通防撞筒。（圖／市府交通局提供）

由於相關標誌、安全設施皆設置在分隔島或島頭內，位於島頭前增設交通桿，且緩衝撞擊力道作用較低，仍有不少以較大力道直接撞擊分隔島或島頭之風險，交通局參考高快速道路類似設置經驗，擇定市轄8處地點優先設置交通防撞筒，包括平鎮區6處與楊梅區2處。

張新福表示，防撞筒設置規則規定高度至少需85公分以上，橫斷面為圓型或近似圓型，底盤應較底部為寬並與筒身一體成型，筒身應水平環繞各寬15至20公分之橙色、白色或銀白色反光材料以增加警示效果。交通局所設置防撞筒皆採用注水式以增加設備穩定性，用路人不慎碰撞而拋滑軌跡至分隔島或島頭時，可透過防撞筒減少緩衝，降低直接撞擊分隔島或島頭機率，減緩人車損傷。

張新福強調，交通防撞筒的設置目的，希望能減緩車輛撞擊道路實體設施所產生之損壞與人員傷亡，用路人行車時仍需依標誌標線號誌之指示行止，後續亦將持續擇定其他適合地點，設置防撞筒以維護用路人行車安全。

  【更多新聞】

桃機支線淪競速天堂！網PO這句話「超嗆」　航警聽到硬起來

夜歸女恍神衝大溝「連人帶車水裡浮沉」　獲救崩潰緊抱友人痛哭 

公車上露鳥自嗨嚇壞女高中生　微笑變態男拒認罪被監視器打臉

 

 

 

ET快訊
快訊／下班注意！國1北上3車連撞　嚴重紫爆回堵5公里
哈利梅根英國別墅被沒收！查爾斯三世下令趕人　新主人是他
快訊／高鐵板橋站有人落軌！　列車急剎
一字馬干擾罰球！球員辣妻「飆粗口」：他一直瞄　LuxyGir
獨／建中畢旅4天3夜遊墾丁　1班14人確診
甜美偶像改當18禁直播主　「吞吐照」曝光嗆網友
星宇套牢怎麼辦？　張國煒：不用急於一時，自救會大可不必
夜唱性侵女同學！　淫男硬凹：抱著東西我就會動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慎防禽流感！四湖芳源畜牧場以科技控制環境　避免病毒入侵

工程減廢、提升建照核發效率、積極輔導觀光旅宿業　台南獲獎連連

高虹安召開首次食安會報　落實食安全方位守護市民健康

台南古都馬周日萬人開跑　黃偉哲邀請跑者欣賞古城風光

感念與緬懷大愛　台大雲林分院器官捐贈大愛紀念區今揭牌

異鄉遊玩弄丟皮夾「躺路旁狂發抖」　台東暖警自掏腰包助返家

增設防撞筒撞擊減少傷亡　桃市交通局道路安全防護再升級

科技跑鞋、排汗除臭帽子贈家扶親子　惟仕同濟會送愛到雲林

雜草陳情案改善率達99％　台東縣府籲土地所有人定期修剪雜草

緬懷謹遵陳綢阿嬤遺訓　蔡培慧宣布捐出選舉補助款

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

慎防禽流感！四湖芳源畜牧場以科技控制環境　避免病毒入侵

工程減廢、提升建照核發效率、積極輔導觀光旅宿業　台南獲獎連連

高虹安召開首次食安會報　落實食安全方位守護市民健康

台南古都馬周日萬人開跑　黃偉哲邀請跑者欣賞古城風光

感念與緬懷大愛　台大雲林分院器官捐贈大愛紀念區今揭牌

異鄉遊玩弄丟皮夾「躺路旁狂發抖」　台東暖警自掏腰包助返家

增設防撞筒撞擊減少傷亡　桃市交通局道路安全防護再升級

科技跑鞋、排汗除臭帽子贈家扶親子　惟仕同濟會送愛到雲林

雜草陳情案改善率達99％　台東縣府籲土地所有人定期修剪雜草

緬懷謹遵陳綢阿嬤遺訓　蔡培慧宣布捐出選舉補助款

台泥企業團徵才！釋出9大領域職缺、5國海外派任

慎防禽流感！四湖芳源畜牧場以科技控制環境　避免病毒入侵

工程減廢、提升建照核發效率、積極輔導觀光旅宿業　台南獲獎連連

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者…下次遊礁溪改吃別家

北市國小高年級學生也有免費衛生棉　每月2券3大超商兌換

快訊／下班注意！國1北上竹北段3車連撞　嚴重紫爆後方回堵5k

3月桶裝瓦斯價格出爐　中油回補先前吸收金額不調價

高虹安召開首次食安會報　落實食安全方位守護市民健康

80歲媽上夜店熱舞扭臀　嗨爆影片曝！帥哥暖男狂喊：姊姊讚喔

被爸爸壓制強吻！高加索犬「靈魂被抽光」眼神空洞：我不乾淨了

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

地方熱門新聞

嘉義200年老廟插田中！知情人士解答了

鰻苗捕撈期結束　違者最重罰15萬元

2023台南車展、TAINAN搖滾春天演唱會圓滿成功

台中萬人抗議拆光基地台　居民苦了

桃園228事件紀念追思　張善政：期族群和諧

桃園國中第36屆美術班　畢業成果畫展

《未來狂想曲》AI數據打造　音樂饗宴

嘉義知名啤酒鴨開發銀髮友善豬腳湯　

恐龍台南後壁現蹤

228連假景點人氣旺　竹山警宣導反詐騙

淡水天空小品休閒農場　試營運推民宿、手作DIY

內政部修法　放寬社團視訊召開法定會議

南消救助人員訓練

2024立委選戰　牛煦庭點名林飛帆參戰同選區

更多熱門

關鍵字：

桃市交通局道路安全防護防撞筒

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

38歲柯佳嬿沒生「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面