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雜草陳情案改善率達99％　台東縣府籲土地所有人定期修剪雜草

▲都市計畫區內土地雜草長度超過60公分，限期修剪改善，未改善者，依廢棄物清理法第50條規定可罰款1,200元至6,000元，並追查至完成改善。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲都市計畫區內土地雜草長度超過60公分，未改善者，依廢棄物清理法第50條規定可罰款1,200元至6,000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著都市化的程度越來越高，民眾對於居家附近環境品質的提升，也有更高的期許及要求。根據統計台東縣受理民眾陳情都市計畫區內土地雜草長度超過60公分之案件，從110年252件，到111年增加至329件，成長約30％，經通知勸導後地主完成改善率為99％。

環保局指出，台東縣公告管制都市計畫區內公私有土地、道路雜草長度不可以超過60公分，但不含藤蔓及雜樹，當稽查人員查證雜草超過限值，即通知土地所有人、道路管理人限期修剪改善，逾期未改善者，依廢棄物清理法第50條規定可罰款1,200元至6,000元，並追查至完成改善。

根據統計，此類陳情案件從110年252件，到111年已增加至329件，成長約30％，另外若以總陳情案來看，雜草叢生的陳情案件約佔總陳情案件，從110年10％，成長到111年13％，顯示民眾對於居家環境衛生有更多的重視，在111年陳情案件中，地主未改善而受到罰款處分案件為3件，改善率也為99％，顯示多數地主都會配合改善。

環保局呼籲，若發現都市計畫區內土地雜草長度超過60公分情形，可撥打24小時公害陳情免費專線0800-066-666、台東縣環保局電話221999報案，或透過公害陳情網頁(https://ww3.epa.gov.tw)、手機APP公害報報等方式報案，環保局即會派員處理。

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關鍵字：

雜草土地台東

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