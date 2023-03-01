客家學堂音樂會-Music「客」5日登場

▲5日在「台東客家學堂」舉辦草地音樂會。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導



「您今天HAKKA了嗎？」為了聯繫客家鄉親情感，並延續傳承客家傳統文化，台東縣政府民政處將於3月5日在「台東客家學堂」舉辦草地音樂會。

縣長饒慶鈴表示，縣府期望透過音樂會及每年好米收冬祭活動，推廣客家音樂與米食文化，傳揚客家精神，縣府也已受邀參加112年「世界客家博覽會」，將台東客家文化發揚光大。另外，為鼓勵縣民參與認證考試及增進客語能力，縣府規劃開設112年客語深根課程班，如舉辦初階客語課程、或在客家學堂開設客語教學課程、客語認證班等，加強客語使用能力，鼓勵全民學習。

民政處指出，客家學堂音樂會將於當天下午14:30開始，由德國法蘭克福國家歌劇院小提琴手蔡侑霖、台東縣客家婦女協會理事長鍾環如領銜「台東縣客家合唱團」、及郭明瑛鋼琴老師一同演出。



蔡侑霖為台東子弟，目前於縣府服替代役中，難得機會特別邀請擔任此次音樂會小提手；鍾環如理事長為龍田國小退休校長，熱心發揚客家文化，特別邀請所的成立「台東客家合唱團」擔任合唱；郭明瑛為台東著名鋼琴老師，亦為侑霖母親，擔任鋼琴伴奏，這次音樂會能母子同檔合作演出，也為美談。

當天音樂會採自由入座，現場並備有茶點，歡迎大家一起來「台東客家學堂」共享一個美好的下午時光。