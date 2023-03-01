台東衛生局將辦7場次「營業衛生人員講習」　歡迎相關行業報名

▲台東縣衛生局將舉辦7場次「營業衛生人員講習」。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導



為提升台東縣內營業衛生管理，維護消費者健康，避免傳染病傳播，台東縣衛生局訂於112年3月起至9月共舉辦7場次「營業衛生管理人員」講習，歡迎縣內旅館業及觀光旅館業、美髮美容理髮業、浴室溫泉業、游泳業、特殊娛樂業、電影片映演業等之衛生管理人員，踴躍報名參加。

台東縣衛生局表示，「營業衛生人員」講習相關課程及舉辦場次資訊如下，第1場於3月21日台東縣政府一樓大禮堂、4月26日太麻里地區農會(日昇之鄉會館) 第2場、第3場為5月30日在台東縣政府一樓大禮堂、第4場6月28日於鹿鳴溫泉酒店(玻璃屋會議室)、第5場7月25日台東縣政府一樓大禮堂、第6場8月23日成功鎮農會生鮮超市(3樓會議室)，及第7場9月26日台東縣政府一樓大禮堂。

衛生局進一步說明，若為浴室溫泉業及游泳業者，籲請參加第3場5月30日，將會聘請專業講師針對業者水域管理授課，每場次名額有限，以報名表先後順序排序，額滿為止。

衛生局指出，依台東縣營業衛生管理自治條例第5條規定，營業場所自台東縣政府商業登記抄本登記日期或有營業行為時應派1名人員擔任衛生管理人員，並於1年內接受執行機關講習6小時，取得衛生管理人員證書，日後每年也應參加衛生課程至少於4小時，而且同一人不得同時擔任2間以上營業場所之衛生管理人員。報名方式一律採網路報名，每場次線上開放報名時間為每月1日。報名網址(https://reurl.cc/LNbpK4)或上台東縣衛生局網站/業務專區/疾病防治/營業衛生講習報名專區查詢，洽詢電話089-331171#222林小姐。