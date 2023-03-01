屏東男整理祖墳被燒死！家屬疑：有人燒稻草害命　檢警追查

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉邱姓鄉民25日前往佳冬鄉石光見公墓整理祖墳，卻被燒死公墓內，家屬懷疑有人縱火燒雜草導致發生這起意外；轄區的寮警方深入追查，發現該日有民眾曾前往該公墓整理祖墓並燃燒雜草，惟是否與本案起火原因有關，仍需待消防局火場調查科調查報告確認。

▲枋寮警方調查佳冬鄉邱姓鄉民被燒死公墓內原因。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮警分局表示，邱姓婦人於2月25日17時許至該警分局石光派出所報案，稱渠丈夫於25日中午未返家用餐，因死者曾說要前往石光公墓整理祖墳，遂前往該公墓尋找，於同(25)日16時30分在該公墓發現渠丈夫不明原因遭火焚燒死亡。

警方獲報立即派員前往現場，在該公墓內發現一具已遭火焚燒焦屍，立即封鎖現場並派遣本分局鑑識人員及通知消防局火調科前往勘查，並立即組成專案小組追查，並於隔(26)日報請臺灣屏東地方檢察署檢察官率法醫師相驗，該案已由檢察官指揮偵辦中，死亡及起火原因仍需待解剖及消防局火場調查科調查報告確認，警方也帶回陳姓男子等3位現場相關人並調閱現場周遭影像過濾釐清。

枋寮警方指出，經查訪，該日有民眾曾前往該公墓整理祖墓並燃燒雜草，惟是否與本案起火原因有關，仍需待消防局火場調查科調查報告確認。